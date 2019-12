Ascolti tv domenica 8 dicembre: Pezzi unici trionfa, affonda Oltre la soglia

Dati ascolti tv prima serata domenica 8 dicembre: Oltre la soglia schiacciato da Pezzi unici

I dati auditel di domenica 8 dicembre confermano quanto già emerso nelle scorse settimane: il pubblico sembra non aver gradito Oltre la soglia che ieri è affondato al 6.5% di share interessando soltanto 1.483.000 telespettatori; un risultato inspiegabile se pensate che la fiction è un prodotto di assoluta qualità e può vantare un bel cast, a partire da Gabriella Pession che interpreta il ruolo di Tosca Navarro. Conferma invece il successo delle fiction Rai Pezzi unici che ha raggiunto 4.322.000 telespettatori per uno share pari al 20.1%.

Ascolti tv access prime time e preserale: I soliti ignoti e L’eredità sempre al top

Anche in access prime time e nel preserale Rai si conferma vincitrice assoluta con I soliti ignoti che in alcuni casi in settimana si è avvicinata ai 6 milioni e che ieri 8 dicembre ha conquistato 5.283.000 di telespettatori per uno share pari al 21.3%. Su Canale 5 invece Paperissima Sprint ha raccolto 3.171.000 telespettatori e totalizzato il 13% di share. Riguardo al preserale L’Eredità è andato molto bene con i suoi 4.388.000 telespettatori e uno share del 21.8%, mentre si può dire che Conto alla Rovescia abbia conosciuto momenti migliori, essendosi fermato alla comunque sufficiente cifra di 2.887.000 telespettatori e al 14.5% di share.

Dati auditel pomeriggio: Mediaset può sorridere ma Mara Venier di più

In settimana sapete tutti che il primo pomeriggio è dominato dalle soap Mediaset che in effetti si difendono bene anche di domenica, nonostante a primeggiare sia comunque una Mara Venier sempre più in forma: ieri 8 dicembre ad esempio Domenica in ha raccolto nella prima parte 2.997.000 telespettatori (share 19.3%) e nella seconda 2.846.000 telespettatori (share 19.7%); nella terza si è passati a 2.368.000 telespettatori (share 16.8%) ma era scontato. Anche Da Noi… A Ruota Libera è andato bene: 2.138.000 telespettatori e uno share del 13.7%. Non si può dire niente di diverso di Domenica Live che ha interessato 2.138.000 telespettatori per uno share del 14%. La classica domenica televisiva insomma che lancia però un chiaro segnale a Mediaset: urge trovare strategie nuove per le fiction perché è un vero peccato che prodotti così belli scendano al di sotto della doppia cifra.