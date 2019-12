Oltre la soglia, anticipazioni ultima puntata: Tosca licenziata? Le sorti della dottoressa

Anticipazioni Oltre la soglia ultima puntata 15 dicembre: la malattia di Tosca Navarro e il confronto com Piergiorgio Di Muro

Puntata difficilissima, l’ultima di Oltre la soglia, con Tosca Navarro alle prese con un passato che ormai è tornato ad affacciarsi nel presente e rischia di distruggere la sua carriera e la sua vita. Il 15 dicembre vedremo la dottoressa essere indecisa sull’importanza del confronto con Piergiorgio Di Muro che ormai sa tutto della sua malattia; Tosca si mostrerà molto scettica all’inizio ma poi capirà che l’unico modo per comprendere se le cose con il magistrato potranno andare oppure no è proprio quello di affrontare il problema faccia a faccia evitando ulteriori fughe.

Oltre la soglia anticipazioni, la decisione su Tosca nell’ultima puntata

Nell’ultima puntata di Oltre la soglia vedremo Tosca essere oggetto di discussione di una commissione disciplinare che dovrà decidere se la dottoressa potrà continuare a svolgere il suo lavoro o se invece dovrà essere licenziata. Ad essere coinvolti nel colloquio con l’ispettore del Ministero saranno non solo Tosca e alcuni dei colleghi ma anche Di Muro che sa tutto della dottoressa e sarà devastato da questa situazione che lo vede coinvolto da una parte come uomo di legge, dall’altra come innamorato.

Il futuro di Oltre la soglia: ci sarà una seconda stagione?

Non sappiamo nel dettaglio come andrà a finire Oltre la soglia, sebbene tutti speriamo in un lieto fine. Sappiamo per certo però che la fiction finora è stata davvero bella e che per questo meritava degli ascolti di gran lunga più lusinghieri rispetto a quelli che invece ha avuto. I dati ci fanno temere che non ci sarà un sequel, quindi se siete appassionati della fiction godetevela fino all’ultimo minuto perché Tosca potrebbe non tornare in televisione, se non in replica. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo! Intanto vi ricordiamo che l’ultima puntata di Oltre la soglia andrà in onda domenica 15 dicembre su Canale 5 verso le 21.20! Buona visione!