Olly, il produttore: retroscena su Sanremo e se andrà all’Eurovision

Dopo la vittoria della 75esima edizione del Festival di Sanremo con il suo brano “Balorda Nostalgia”, Olly sta godendo di un grandissimo successo e ancora non ha rivelato se parteciperà all’Eurovision Song Contest che si terrà quest’anno in Svizzera. Il cantante è difatti incerto in merito alla propria partecipazione a causa di un tour sold out fissato proprio in quello stesso periodo. In una recente intervista con Rockol il suo produttore Jvli, nome d’arte di Julien Boverod, si è espresso sulla questione, rivelando anche qualche retroscena in merito a Sanremo. Scopriamo meglio che cosa ha detto a riguardo.

La 75esima edizione del Festival di Sanremo è stata vinta da Olly con la canzone “Balorda Nostalgia”. Come di consueto ogni anno il vincitore della kermesse canora partecipa anche all’Eurovision Song Contest che si terrà questa volta in Svizzera, precisamente a Basilea. Olly ha tuttavia fatto sapere in un’intervista con Alessandro Cattelan che non è ancora sicuro se prenderà o meno parte alla competizione musicale. Il cantante ha difatti spiegato di avere un tour sold out in quello stesso periodo e di non voler deludere i fan che hanno acquistato già il biglietto. Sulla questione si è espresso anche il suo produttore Julien Boverod, in arte Jvli.

In una recente intervista con Rockol, Jvli ha risposto in merito alla domanda se vedremo o meno Olly all’Eurovision Song Contest. Nello specifico ha spiegato come la decisione debba essere esclusivamente del cantante. Ha poi ribadito il problema delle date fissate in quello stesso periodo, sottolineando come non si aspettassero la vittoria a Sanremo. Se l’avessero immaginata, difatti, non avrebbero fissato dei concerti proprio nel mese del contest.

Queste le sue parole precise in merito:

È una scelta di Fede. Io resto dietro le quinte. Deve decidere lui. Il grande problema riguarda le tante date già programmate nei club in concomitanza, a maggio, con l’Eurovision. Al momento la mia visione è che vada conservata la salute mentale di Fede, capendo bene la fattibilità o meno di un impegno del genere perché spostare tutte quelle date non è semplice, non so neppure se si riesca. Però quei concerti dimostrano una cosa… Che non si preventivava di vincere Sanremo neanche lontanamente, se no non avremmo mai piazzato il tour in quel mese.

Jvli ha poi svelato anche qualche retroscena in merito a Sanremo. Nello specifico ha rivelato che Olly inizialmente non era sicuro di voler partecipare nuovamente alla kermesse canora. E’ stato lui a convincerlo, spiegandogli come potesse essere un’occasione. Inoltre ha svelato che inizialmente il brano si dovesse chiamare “Bastarda Nostalgia”, successivamente cambiato in “Balorda Nostalgia”.

Di seguito quanto affermato dal produttore riguardo il Festival di Sanremo: