Scanu polemico: “Saper cantare è una colpa”. Poi il parere su Olly

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 Caterina Balivo ha commentato insieme agli ospiti presenti in studio le affermazioni di Mogol in merito a Giorgia. L’autore ha difatti definito la sua voce come quelle di trent’anni fa, scatenando alcune polemiche. Anche Valerio Scanu ha criticato Mogol per le sue parole, prendendo le difese della collega. Poi il protagonista di Ora O Mai Più si è espresso anche in merito ad Olly, vincitore della 75esima edizione del Festival di Sanremo, e della sua probabilità di non prendere parte all’Eurovision Song Contest.

Valerio Scanu commenta le parole di Mogol su Giorgia

Come di consueto questo pomeriggio è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata de La Volta Buona, programma condotto da Caterina Balivo. Quest’ultima ha commentato insieme agli ospiti in studio le recenti affermazioni di Mogol in merito a Giorgia. Il paroliere, seppure ne abbia elogiato le capacità vocali, ha difatti definito il suo canto come quello di trent’anni fa e le ha offerto un corso gratuito da lui. Le sue parole gli hanno suscitato alcune critiche, tra cui quella di Valerio Scanu, presente nello studio de La Volta Buona.

Il cantante ha difatti preso le difese della collega, sottolineando come al giorno d’oggi saper cantare sia considerata una colpa e definendo quanto detto da Mogol una “castroneria”.

Di seguito le parole precise di Valerio Scanu in merito:

Nel 2025, già dal 2020, da qualche anno fa, saper cantare è una colpa. Io lo dico, si. Sicuramente Mogol, non so, il suo manager, i suoi agenti, dovrebbero un attimo consigliargli meglio. Se dici una castroneria del genere diventi poco credibile perché come si fa a dire a Giorgia che canta come trent’anni fa. A parte si, canta bene come cantava anche trent’anni fa però non mi sembra una voce antica. Poi offro io un corso nella mia scuola? Dai su!

Le parole di Valerio Scanu su Olly

Poco dopo l’ex volto di Amici di Maria De Filippi ha commentato anche l’eventualità che Olly, vincitore di quest’ultima edizione del Festival di Sanremo, non prenda parte all’Eurovision Song Contest. Il cantante, ospite da Alessandro Cattelan, ha difatti spiegato di avere un tour sold out in quello stesso periodo e, di conseguenza, potrebbe non partecipare alla competizione. Grazia Sambruna, ospite in studio a La Volta Buona, ha evidenziato come la partecipazione all’Eurovision in questo momento non gli serva in quanto ha già ottenuto un enorme successo.

Valerio Scanu si è mostrato d’accordo con quanto affermato dalla giornalista musicale, aggiungendo:

Non ci avevo pensato però in effetti si, ci sta. Magari va la ed è tutta un’incognita.

Nelle prossime ore Olly dovrebbe fare un annuncio ed in molti pensano possa trattarsi proprio della sua decisione in merito alla partecipazione all’Eurovision.