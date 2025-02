Olly dice no all’Eurovision, il commento epico di Emma Marrone

Olly, al secolo Federico Olivieri, non stava affatto scherzando quando andava dicendo che forse non avrebbe partecipato all’Eurovision Song Contest 2025. Nella giornata di sabato 22 febbraio 2025 è arrivata la comunicazione ufficiale della sua rinuncia a rappresentare l’Italia nella kermesse canora europea. Al suo posto subentra Lucio Corsi, secondo classificato al Festival di Sanremo. Il cantautore toscano ha infatti riferito che è disponibile per volare a Basilea. La vicenda ha scatenato una miriade di reazioni. Epica quella di Emma Marrone che ha scritto un tweet alquanto curioso.

“Sono felice che Lucio Corsi ha detto sì per Eurovision! Altrimenti ero pronta ad andarci con APNEA. Un bel quattordicesimo posto anche lì. Che comunque è meglio del Ventunesimo”. Così Emma su X. A che cosa si è riferita di preciso? Al Festival di Sanremo dello scorso anno, quando con il brano Apnea si classificò ‘solamente’ quattordicesima e alla sua partecipazione all’Eurovision. Per chi non lo ricordasse, l’ex allieva di Amici ha rappresentato il Bel Paese nel concorso europeo nel 2014. In gara intonò la canzone La mia città, posizionandosi ventunesima. Ecco perché ha fatto riferimento al “Ventunesimo” posto.

Il tweet è piaciuto a molti fan che hanno sostenuto che Apnea è un pezzo che avrebbe certamente non sfigurato all’Esc. C’è inoltre chi ha suggerito alla cantante salentina di non pensare più al 21esimo posto dell’Eurovision 2014. A onor del vero la Marrone non pare per nulla pensarci più di tanto visto che quando ne parla sfodera una spassosa autoironia.

Perché Olly ha rinunciato all’Eurovisione 2025

Olly, tramite un lungo post divulgato sui suoi profili social, ha spiegato perché ha deciso di dire no all’Esc. Il vincitore di Sanremo ha esordito dicendo che la scelta non è stata affatto semplice e che è stata frutto di una profonda riflessione. Quindi ha aggiunto che ha bisogno di riconnettersi dopo il piacevole shock del trionfo sanremese:

“Ecco io non credo che voi sareste tristi se spostassi dei concerti per Eurovision, ma io credo fermamente di avere bisogno di connettermi con tutto quello che mi sta accadendo, prima di guardare ancora più in là, di continuare con la mia amata gavetta live di cui parlo sempre con infinito orgoglio”.

L’artista genovese ha scritto di essere fortemente consapevole che l’opportunità di calcare il palco dell’Eurovision è un qualcosa di probabilmente unico, che può darsi non gli ricapiterà mai più. Nonostante questo ha preferito fare ciò che si è sentito:

“Ho deciso dunque di rinunciare all’opportunità di partecipare all’Eurovision Song Contest, con la consapevolezza che sia una di quelle cose che ti capitano forse una sola volta nella vita. Ringrazio chi mi ha votato e mi ha dato la possibilità di avere questo privilegio: spero di vedervi presto a un mio concerto per ricambiare tutto l’amore che sto ricevendo in questi giorni. Per me questa decisione è il mio modo di ascoltare me stesso e forse anche il mio contorto modo di dirvi grazie. Qualcuno dirà che sto rinunciando a un sogno, ecco io credo di aver solo scelto di viverlo con i miei tempi”.

Olly ha concluso facendo un grosso in bocca al lupo al suo sostituto, vale a dire Lucio Corsi. Il toscano, confermando la sua presenza, ha dichiarato