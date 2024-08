Olimpiadi, Mauro Nespoli uguale ad Eminem: sul web meme virali!

Le Olimpiadi di Parigi stanno facendo parlare il web non solo per le medaglie vinte dagli atleti e le gare disputate per le diverse discipline. I giochi olimpici del 2024 verranno difatti probabilmente ricordati anche per le numerose polemiche che ci sono state e per alcune immagini diventate virali. Tra queste, alcune riguardano proprio uno degli atleti italiani. Stiamo parlando nello specifico dell’arciere Mauro Nespoli, soprannominato dai social come “L’Eminem italiano”. Il web ha difatti trovato una somiglianza tra i due e sono numerosissimi i meme che stanno uscendo a riguardo.

Le Olimpiadi 2024 verranno probabilmente ricordate per le polemiche, tra cui quella relativa al caso Imane Khelif – Angela Carini e la denuncia delle condizioni del villaggio per gli atleti di Thomas Ceccon. Tuttavia, tra le diverse controversie, i telespettatori hanno trovato anche un qualcosa di divertente. Alcuni hanno difatti individuato il sosia italiano del rapper Eminem. Stiamo parlando di Mauro Nespoli, che rappresenta l’Italia nel tiro con l’arco. Guardando le sue foto si può effettivamente notare una certa somiglianza con Marshall Bruce Mathers III, noto a tutti con il nome d’arte di Eminem. Il taglio degli occhi è molto simile, così come entrambi portano la barba. Il cappellino indossato da Nespoli nella gara di tiro con l’arco, poi, ricorda moltissimo quello portato da Eminem in molte delle sue esibizioni e non solo.

Di seguito una foto dell’arciere a confronto con una dell’artista:

L’esponente italiano per il tiro con l’arco è quindi diventato famoso in tutto il mondo come l’“Italian Eminem” (l’Eminem italiano) o come “Italian Slim Shady”, ovvero l’alter ego del rapper di Detroit.

Sul web spuntano i meme sull’Eminem italiano!

Da quando qualcuno ha fatto notare la somiglianza tra l’atleta italiano ed il cantante americano, sul web non si contano più i meme con protagonisti proprio i due. Lo stesso Mauro Nespoli sta scherzando in merito alla cosa e proprio nelle ultime ore ha pubblicato anche un post sui social in merito alla sua somiglianza con Eminem. Uno dei meme circolati sul web addirittura ha scambiato le facce dei due chiamando il rapper Eminesp e Mauro Nespoli Nespinem!

Di seguito il meme: