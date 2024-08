Olimpiadi 2024, “vomito” e atleti furiosi: “Siamo scappati in albergo”

C’è grande fermento per le Olimpiadi di Parigi 2024, evento che quest’anno sta tenendo milioni di spettatori incollati allo schermo e diciamocelo, anche per i fisici mozzafiato degli atleti, specialmente dei nuotatori. Proprio questi ultimi stanno riscuotendo un enorme successo, in particolare il bellissimo Nicolò Martinenghi e Thomas Ceccon, considerati come i due nuotatori più belli dell’evento parigino. Ed è proprio quest’ultimo che ha lasciato senza parole il web dopo alcune dichiarazioni non proprio lusinghiere sulle Olimpiadi di Parigi 2024. Eh sì, perchè non è tutto oro quello che luccica, ma del resto potevamo aspettarcelo. Quello della capitale francese è un evento che ha richiesto una lunga organizzazione, non senza intoppi per via dell’intero coinvolgimento di tutta la città.

“Purtroppo non posso negare che ci sono stati disservizi, gli spostamenti sono troppo difficoltosi per noi atleti e il cibo non è all’altezza della fatica che facciamo. Tanti di noi si sono trasferiti in albergo perchè le strutture non andavano bene”

Una delusione per molti campioni, che si stanno impegnando e hanno dovuto fare un lunghissimo viaggio per trasferirsi dal Paese d’origine alla capitale francese, che forse, col senno di poi, non si è organizzata al meglio per accogliere i veri protagonisti di quest’anno. Infatti, non sono mancate proteste su proteste, come quella per la scelta di far nuotare alcuni degli atleti nella Senna. Il fiume è infatti inquinato e ad altissimo rischio batteriologico, oltre al fatto che le acque sono freddissime e inospitali per chiunque. Corrente, gelo e rischio di contrarre malattie, Gregorio Paltrinieri si era espresso a riguardo, spiegando le sue perplessità e aggiungendo che mai prima d’ora si era gareggiato in un fiume. Addirittura uno dei nuotatori è stato beccato mentre vomitava dopo aver nuotato nelle acque inquinate e insieme a lui, altri due nuotatori erano visibilmente in difficoltà dopo l’esibizione. Insomma, per spirito di patria questo e altro, ma non è un po’ troppo?

Olimpiadi di Parigi 2024, social preoccupati per la salute degli atleti: “Ma dai, come si fa?”

Intanto i social si scatenano e gli utenti di X stanno dando il meglio – o il peggio – di sè: “Raga il tipo che vomita dopo aver nuotato nella Senna che malattie ha contratto?“. Del resto anche gli affezionati seguaci delle Olimpiadi 2024 si rendono conto che qualcosa non va, e pure i diretti interessati! La belga Jolien Vermeylen ha aggiornato i suoi fan dopo la performance nella Senna, spiegando di aver bevuto molta acqua ma di avere dubbi sulla sua salute: