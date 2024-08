Olimpiadi, caso Khelif-Carini. Interviene Luxuria: “Non è una trans”

Il match di boxe previsto per oggi alle Olimpiadi che vedeva sfidarsi la boxeur algerina Imane Khelif contro l’italiana Angela Carini ha scatenato un acceso dibattito. A dare il via alle polemiche è stata nello specifico la scelta di far partecipare la Khelif nonostante l’alto livello di testosterone. Sulla questione si è espressa anche Vladimir Luxuria, la quale ha voluto spiegare come siano state diffuse delle fake news sull’atleta algerina. Capiamo meglio che cosa ha detto la conduttrice dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi a riguardo.

Con un lungo video pubblicato sui social, Vladimir Luxuria ha voluto dire la sua in merito al caso che ha visto protagonista la boxeur Imane Khelif. La sua sfida con l’italiana Angela Carini alle Olimpiadi di Parigi prevista per oggi, 1 agosto, ha scatenato difatti numerose polemiche. L’atleta è finita sotto i riflettori in particolare per la sua forma fisica. Era stata già esclusa dai Mondiali a causa dei livelli elevati di testosterone. Tuttavia alle Olimpiadi l’atleta è stata ammessa in quanto erano presenti tutti i requisiti. Questa decisione ha scatenato una forte polemica da parte del pubblico.

A riguardo ha voluto dire la sua anche la conduttrice Vladimir Luxuria, in particolare in merito ad una fake news che sarebbe stata diffusa sull’algerina. Khelif è stata difatti definita come una boxeur trans. Luxuria, prima del match previsto per oggi, ha pubblicato sui social un video in cui si esprime sulla questione, presentandolo con la didascalia: “Imane Khelif non è una boxeur trans. Sfatiamo una bufala”.

Questo quanto dichiarato dalla conduttrice nel video:

Dov’è la fake news? La fake news è che Imane Khelif non è una persona trans. Basti pensare che è algerina, che rappresenta l’Algeria, l’ha già rappresentata nel 2020 a Tokyo durante i Mondiali. In Algeria la transessualità è un reato, così come l’omosessualità. Non avrebbe potuto fare la transizione in Algeria. Lei è nata donna. Ha solo un problema di livello alto di testosterone. Motivo per il quale Kremlev, il presidente russo della International Boxeur Association, la escluse dai mondiali (…) È semplicemente una donna. Esistono donne che hanno livelli di testosterone più alti. Vi ricordate il caso della sudafricana Caster Semenya? Loro controllano i livelli di testosterone. Stanno usando noi per andare contro Macron come se Macron c’entrasse qualcosa con la scelta delle persone che devono gareggiare, decise dal comitato olimpico internazionale. Loro sono esperti, sono un ente non governativo.

Di seguito il video integrale condiviso su Instagram da Vladimir Luxuria dove parla della questione:

Carini si ritira dopo solo 45 secondi

Oggi si è tenuto il tanto discusso match tra Imane Khelif e Angela Carini. Dopo solo 45 secondi dall’inizio della gara e dopo essere stata colpita due volte dall’avversaria, l’atleta italiana ha deciso di ritirarsi. La boxeur si è poi inginocchiata a terra, scoppiando in lacrime.

In merito alla sua scelta di abbandonare la gara ha dichiarato:

Ero salita sul ring per combattere. Non mi sono arresa, ma un pugno mi ha fatto troppo male e dunque ho detto basta. Esco a testa alta.

Carini ha subito un primo colpo che le ha sganciato il caschetto, poi un secondo che l’ha portata ad avvicinarsi al suo angolo commentando con le parole “Fa malissimo” prima di decidere di abbandonare il match. In molti sostenitori della sportiva si sono espressi in merito alla vicenda. sottolineando la diversa forma fisica delle due atlete.

Quelle legate al match tra Carini e Khelif non sono state le uniche polemiche delle Olimpiadi 2024. Gli atleti hanno difatti lamentato le condizioni del residence loro destinato e alcuni disservizi. A far presente la situazione è stato soprattutto il nuotatore italiano Thomas Ceccon.