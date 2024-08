Olimpiadi 2024, gaffe, polemiche e momenti imbarazzanti: la top 10

Le Olimpiadi che si stanno attualmente tenendo a Parigi verranno probabilmente ricordate non solo per le eccellenti prestazioni sportive degli atleti in gara ma anche per tutta una serie di polemiche che hanno scatenato. Questi giorni di gare, difatti, sono stati caratterizzati da alcuni momenti imbarazzanti, eventi che hanno fatto discutere ed indignare e qualche gaffe. Noi di Gossipetv abbiamo stilato una classifica delle dieci cose che sono successe che hanno fatto maggiormente scalpore.

10: Balena alle semifinali di surf

All’ultimo posto troviamo un evento decisamente bizzarro. Durante le semifinali delle gare di surf che si sono disputate nella Polinesia francese, sull’isola di Tahiti, qualcuno ha deciso di rubare la scena ai surfisti! Le telecamere hanno difatti ripreso una balena volteggiare nell’acqua mentre la brasiliana Tatiana Weston-Webb e la costaricana Brisa Hennessy stavano gareggiando per contendersi la finale. Le due atlete non si sono accorte del grosso cetaceo in quanto troppo impegnate nella gara, tuttavia l’animale non è passato inosservato agli altri presenti e le immagini hanno fatto il giro del web! Qualcuno ha anche commentato l’accaduto ironizzando: “Mi sento male, anche la balena vuole vincere la medaglia”.

9: Atleta punita perché va a Disneyland

Al nono posto troviamo Luana Alonso, nuotatrice del Paraguay. L’atleta sarebbe stata cacciata dal villaggio olimpico per “comportamenti inappropriati”. La sportiva si sarebbe difatti recata a Disneyland senza il permesso della delegazione che l’avrebbe invitata a non presentarsi più al Villaggio Olimpico perché avrebbe creato un ambiente inappropriato all’interno del Team del Paraguay. Dopo l’invito a ritirarsi dal Villaggio Olimpico, la paraguaiana sta pensando di gareggiare per gli Stati Uniti.

8: La squadra inglese si fa arrivare il cibo

All’ottavo posto c’è il Team della Gran Bretagna che ha risolto rapidamente il problema relativo al cibo. In seguito ad alcune lamentele in merito alle pietanze servite nel Villaggio Olimpico, definite scarse e crude, la squadra inglese ha deciso di ripiegare sul piano B che aveva già previsto prima del suo arrivo a Parigi. L’intero team ha quindi soggiornato in una struttura alberghiera a Clichy dove ha potuto trovare all’opera uno staff di chef fatto arrivare direttamente dalla Gran Bretagna.

7: Pavimento scivoloso durante gara

Problemi si sono avuti anche durante la gara di lancio del peso. Al settimo posto troviamo difatti la pedana scivolosa sulla quale hanno dovuto gareggiare gli atleti che ha causato un bel po’ di problemi! L’esponente dell’Italia, Leonardo Fabbri, durante il quinto round, ha rischiato di perdere l’equilibrio. L’incidente ha avuto inevitabilmente un impatto negativo sul suo punteggio. E’ andata decisamente peggio al nigeriano Chukwuebuka Enekwechi, che è addirittura caduto. Soltanto alla fine, dopo che i danni erano ormai già fatti, è arrivano un team con scope ed asciugamani per ripulire il pavimento.

6: Terza o quarta?

Ha scatenato diverse polemiche il caso Nadia Battocletti, che troviamo al sesto posto. L’atleta italiana ha gareggiato per i 5000 metri, arrivando quarta, poi terza, poi di nuovo quarta… L’atleta arrivata seconda, la keniana Kipyegon, era difatti stata squalificata portando l’azzurra sul podio. C’è stato tuttavia un dietrofront e la medaglia di bronzo è sfumata.

5: Thomas Ceccon dorme a terra in un parco

L’immagine di Thomas Ceccon che dorme per terra in un parco è stata una delle più iconiche di queste Olimpiadi 2024. Ha difatti fatto il giro del web, scatenando diversi commenti. L’atleta italiano aveva sollevato una polemica relativa alle condizioni del Villaggio Olimpico, sottolineando la mancanza dell’aria condizionata ed i letti scomodi. Ceccon ha tuttavia spiegato di essere andato a riposare nel parco per stare un po’ per i fatti suoi. Sicuramente lo scatto rimarrà nella storia!

4: Atleta vomita dopo la gara

A far discutere particolarmente è stato il caso relativo alle condizioni della Senna. Le gare degli atleti nel fiume hanno difatti portato a diversi eventi poco piacevoli. Particolarmente disgustosa è stata la scena dell’atleta canadese Tyler Mislawchuk che ha vomitato per ben dieci volte dopo il triathlon. L’immagine di lui piegato in due che vomitava copiosamente non è stata sicuramente un bel vedere per chi seguiva le gare.

3: Atleti ricoverati dopo bagno nella Senna: il Belgio si ritira

Sempre legato al triathlon e le condizioni della Senna c’è stato anche un altro evento decisamente spiacevole. In molti atleti hanno difatti denunciato il fatto che il fiume fosse sporco e maleodorante, di conseguenza non adatto alla balneazione. Dopo aver nuotato nelle sue acque, l’atleta belga Claire Michel ha addirittura contratto un’infezione intestinale da Escherichia coli. In seguito all’accaduto, il Belgio, in segno di protesta (ma anche per precauzione) ha deciso di ritirare la squadra dalle gare.

2: La denuncia delle condizioni del Villaggio Olimpico

Già abbiamo parlato di Thomas Ceccon al punto 5. L’atleta italiano è stato difatti tra i primi a denunciare le condizioni del Villaggio Olimpico. In particolare ha sottolineato la mancanza dell’aria condizionata ed i letti particolarmente scomodi. Inoltre ci sono state numerose lamentele in merito al cibo servito, definito scarso e di bassa qualità. Sicuramente la gaffe si sarebbe potuta evitare con una maggiore attenzione!

1: Il caso Imane Khelif

A far discutere maggiormente è stato il caso che ha visto coinvolte la boxeur algerina Imane Khelif e l’italiana Angela Carini. In molti hanno difatti lamentato la partecipazione alle Olimpiadi di Khelif a causa della presenza di un livello di testosterone più elevato rispetto alle altre atlete. Le polemiche sono continuate anche dopo il match. Carini ha difatti deciso di abbandonare la gara solo dopo pochi secondi in seguito ad un paio di pugni ricevuti, scoppiando in lacrime. Addirittura l’atleta avrebbe dichiarato di voler abbandonare la boxe, per poi ripensarci.