Un’ora dopo l’annuncio della morte della Regina Elisabetta una cittadina inglese ha condiviso sui social network un’immagine da brividi. La donna, che abita a Telford nell’est della contea di Shropshire, ha fotografato una bizzarra nuvola. Una nuvola che sembra avere, come potete vedere più in basso, le sembianze della monarca 96enne, con tanto di cappello in testa, da sempre il suo accessorio inconfondibile.

“Mentre tornavo a casa ho visto questa nuvola e sona andata nel panico”, ha scritto la donna su Facebook, dove ha condiviso l’immagine che è prontamente diventata virale. Lo scatto ha generato moltissimi commenti: c’è chi non ha visto alcuna somiglianza mentre altri hanno parlato di un segnale da parte della stessa monarca. Per alcuni, invece, un segno divino che la Regina Elisabetta ha raggiunto il Paradiso dopo aver compiuto il suo dovere sulla Terra.

Per qualcuno un segnale molto forte di Queen Elizabeth sarebbe stato pure l’arcobaleno apparso dopo l’incessante pioggia di questi giorni nel Regno Unito. Arcobaleno apparso proprio qualche ora dopo l’annuncio della scomparsa della madre del nuovo Re Carlo III. “L’arcobaleno al castello di Windsor mi ha fatto piangere. La Rainbow Queen ci ha inviato un segno”, ha commentato un utente. Per molti Elisabetta sarà regina per sempre e mai nessuno sarà come lei.

Le cause della morte della Regina Elisabetta

La causa ufficiale del decesso della Regina Elisabetta non è stato ancora reso noto. Le foto delle sue ultime apparizioni pubbliche lasciano pensare a un possibile problema di salute legato alla circolazione periferica. Un indizio è nei lividi visibili sulla sua mano nell’ultima immagine pubblica, quella dell’incontro con la nuova premier Liz Truss avvenuto a Balmoral due giorni prima dell’addio della sovrana.

La Regina potrebbe dunque essere morta per via una malattia vascolare periferica, un disturbo della circolazione sanguigna che porta al restringimento o il blocco di vasi sanguigni al di fuori del cuore e del cervello. Mentre esalava il suo ultimo respiro accanto a Elizabeth erano presenti i figli Carlo e Anna. C’era anche Camilla, designata dalla suocera nuova regina consorte.

Sono arrivati troppo tardi e non hanno potuto dare il loro ultimo saluto a The Queen gli altri eredi Andrea ed Edoardo, la nuora Sophie e i principi William ed Harry. Kate Middleton è rimasta a Windosr per il primo giorno di scuola dei piccoli George, Charlotte e Louis mentre Meghan Markle ha preferito non accompagnare il marito al capezzale della nonna.