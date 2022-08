La Regina Elisabetta cambia testamento: ecco chi è stato fatto fuori

A 96 anni e considerati gli ultimi problemi di salute che l’hanno molto provata la Regina Elisabetta avrebbe deciso di rivedere alcune parti del suo testamento. Il documento sarebbe stato ritoccato in questi giorni che la monarca deve fare i conti con alcuni acciacchi e che l’hanno spinta al riposto assoluto. Stando a quanto scrivono Star e International Business Time, la sovrana avrebbe deciso di far fuori alcuni componenti della sua grande famiglia.

In primis nel testamento non ci sarebbe alcun riferimento a Lilibet Diana, la figlia di Harry e Meghan nata a giugno 2021. La Regina Elisabetta ha visto la piccola solo una volta nella sua vita, in occasione del recente Giubileo di Platino, e non ha avuto modo di legare più di tanto con la bambina. Da qui la scelta di non lascare nulla a Lilibet, che non riceverà neppure un centesimo della fortuna di Elisabetta.

L’eredità milionaria della Regina Elisabetta è variegata e comprende preziosi e storici gioielli reali come lussuosi diademi, anelli, bracciali, orecchini, spille. Secondo gli ultimi gossip la monarca avrebbe deciso di donare tutti i suoi monili, perle e gemme a Kate Middleton e a sua figlia, la principessa Charlotte, nata nel 2015.

Una scelta che assume un valore importante: da sempre nella storia del Regno Unito il monarca che si prepara a dire addio alla corona lascia i suoi gioielli a chi davvero approva, a chi davvero stima. Chiaro dunque che la moglie del Principe William abbia lasciato il segno in Elisabetta pur non avendo neppure una goccia di sangue blu.

Fuori dal testamento pure Harry e Meghan

Il valore dei gioielli della Regina dovrebbe aggirarsi intorno ai 110 milioni di dollari. Oltre ai preziosi nel testamento di Elisabetta ci sono anche circa 300 oggetti personali che verranno equamente divisi tra i suoi famigliari. Ad eccezione di Meghan e Harry, pure loro – come la figlia Lilibet – completamente esclusi dal testamento insieme al primogenito Archie.

Un’esclusione che non sorprende più di tanto visto che Harry e Meghan hanno deciso di dire addio alla corona inglese e di venire meno ai loro impegni reali. La coppia ha preso le distanze traslocando negli Stati Uniti e cercando fortuna altrove.