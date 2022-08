Regina Elisabetta: ecco cosa mangia ogni giorno dall’età di 5 anni

By

A 96 anni la Regina Elisabetta è la monarca più longeva al mondo. A quanto pare uno dei suoi segreti è il cibo che consuma ogni giorno da quando era una bambina. Ovvero, un sandwich alla marmellata che la nonna del Principe William mangia fin dall’età di 5 anni, quando era una semplice principessa senza alcun pensiero relativo al trono.

Forse non tutti sanno che Elisabetta è diventata regina solo perché lo zio Edoardo ha abdicato per poter sposare Wallis Simpson, una donna americana divorziata. Scandalo che risale al 1936, quando Elisabetta aveva dieci anni. La corona è dunque passata a Giorgio VI, il padre di Elisabetta, scomparso in seguito nel 1952 a causa di un tumore.

Tornando alla sua dieta, la Regina Elisabetta consuma ogni giorno – all’ora del thè – un sandwich alla marmellata conosciuto anche con il nome di jam penny. Le dimensioni del toast sono infatti simili a quelle di un penny. La marmellata è invece quasi sempre di fragole e viene preparata nel castello di Balmoral.

Un’abitudine ben consolidata per Elisabetta II, come svelato da un’ex cuoca di Buckingham Palace. Inoltre la sovrana non mangia mai alcuni cibi quali: riso, patate, pasta, aglio, cipolla, scalogno, carne cruda, frutti di mare, foie gras di oca o di anatra.

La dieta della longevità della Regina Elisabetta

La Regina Elisabetta si mantiene in salute grazie ad un’alimentazione ben bilanciata. La sovrana mangia quasi sempre gli stessi piatti, già ben collaudati, e rigorosamente in piccole porzioni. Preferisce gustare piatti a chilometro zero: dalla selvaggina cacciata nei parchi reali fino al famoso pesce di Dover. Inoltre Elisabetta II adora chiudere i pasti con le fragole coltivate nell’orto di Balmoral oppure con le pesche bianche del castello di Windsor. Bandita la frutta fuori stagione.

Il menù della sovrana britannica prevede che la sua giornata abbia inizio con un the, senza latte né zucchero, accompagnato da un paio di biscotti. La colazione è poi a base di cereali, yogurt, toast (quello al tonno è il suo preferito) e marmellata. Saltuariamente la sovrana si concede appena sveglia uova strapazzate e salmone affumicato.

Uno dei piatti preferiti della madre del Principe Carlo sono le aringhe affumicate, che generalmente gusta a colazione o a cena. Per il pasto principale, invece, la Regina punta su carne, verdure e pesce. Nello specifico ama la sogliola di Dover con contorno di spinaci o di zucchine. A volte opta per il pollo grigliato con l’insalata.

Solo occasionalmente si concede la torta al cioccolato, il suo dolce preferito. A cena la 96enne predilige la carne, rigorosamente ben cotta – per esempio l’arrosto di manzo o l’agnello – mentre se ha voglia di pesce si fa servire il salmone.