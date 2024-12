Nuovo Tapiro per Barbara d’Urso: arriva la pace con Mediaset?

Poche ore fa sul profilo Instagram di Barbara d’Urso è comparsa una story che ha riacceso le speranze dei fans di rivederla in televisione e, in particolare, proprio su Canale 5. La celebre conduttrice che circa un anno fa ha detto addio a Mediaset e alla conduzione di Pomeriggio Cinque, ha fatto sapere ai suoi followers di aver ricevuto il quattordicesimo Tapiro d’oro della sua carriera. Il motivo per il quale Valerio Staffelli, il noto tapiroforo di Striscia la Notizia, abbia raggiunto la conduttrice non è chiaro ma molti dei fans della d’Urso hanno interpretato questa particolare consegna come un gesto distensivo da parte di Mediaset nei confronti della conduttrice.

Sarà proprio così? Il Tapiro potrebbe quindi essere un indizio del ritorno di Barbara d’Urso a Mediaset? Queste sono solo alcune delle domande che frullano in testa in questo momento ai telespettatori. In attesa di vedere il servizio integrale di Striscia la Notizia, ecco tutto quello che si sa al momento e ciò che si dice sui social.

Altro Tapiro per Barbara d’Urso

Inutile dirlo, i telespettatori sono già in fibrillazione e non vedono l’ora di vedere il servizio integrale del noto TG satirico. Al momento della pubblicazione del presente articolo, la data di messa in onda non è ancora stata svelata dalla pagina ufficiale di Striscia, ma è probabile che nelle prossime ore verranno rivelati nuovi dettagli. Ciò che ha acceso la curiosità dei telespettatori è stata innanzitutto la speranza che Staffelli, approfittando dell’occasione, abbia fatto qualche domanda mirata alla conduttrice, magari proprio sui suoi piani per il futuro.

Dall’altro lato invece, ciò che ha lasciato attoniti i telespettatori è stata proprio la scelta di Mediaset di assegnare ancora una volta il premio proprio a Barbara d’Urso. Dopo la sua cacciata da Pomeriggio Cinque e i rapporti burrascosi che si erano venuti a creare tra la conduttrice e la Rete del Biscione, nessuno si sarebbe mai aspettato un cambio di rotta di questo tipo da parte di Pier Silvio Berlusconi.

I dettagli notati dagli utenti del web

Come ricorderanno in molti infatti, poco più di un anno fa Barbara D’Urso è stata letteralmente cacciata dall’amministratore delegato di Mediaset, nei cui piani vi era la volontà di rendere Canale 5 meno trash e dare a Pomeriggio Cinque un’impronta più giornalistica. Ecco quindi che la d’Urso era stata scaricata e sostituita da Myrta Merlino, tutt’oggi al timore del celebre talk show pomeridiano. Da quel momento, la conduttrice romana non ha più messo piede in televisione e si è dedicata a tutt’altri progetti in attesa di poter tornare sul piccolo schermo.

Ora però potrebbe essere arrivato il momento giusto per dare alla d’Urso una seconda possibilità. Secondo gli utenti del web, che in queste ore stanno commentando la notizia, un dettaglio da non trascurare in questa consegna sarebbe il seguente: ricevere il Tapiro d’oro regala una certa visibilità al fortunato possessore, e la d’Urso, dopo più di un anno di inattività televisiva, potrebbe averne proprio bisogno. Ma in vista di quale progetto? Inoltre, tutto ciò fa pensare anche che Mediaset possa avere un ruolo nel ritorno della conduttrice in tv.

Tapiro portafortuna

Per finire, un altro dettaglio che non è sfuggito ai telespettatori è stato il fatto che il Tapiro fosse accompagnato da un bel corno rosso. Simbolo che, per tradizione viene regalato al fine di augurare buona fortuna al destinatario.

Insomma, tutti questi indizi portano in una sola direzione: Barbara d’Urso potrebbe essere in procinto di fare il suo grande ritorno sul piccolo schermo, in particolare nella Rete del Biscione. Per avere la certezza però sarà necessario attendere ancora un po’. Al momento infatti, nessuna conferma ufficiale è stata divulgata dai diretti interessati e si tratta quindi di semplici ipotesi.