Nuovi tronisti Uomini e Donne, Basciano promosso: le news da Instagram

Alessandro Basciano è senz’altro uno dei tanti nomi che si sono rincorsi nel toto-gossip estivo sui prossimi tronisti di Uomini e Donne. Non sappiamo se alla fine Maria De Filippi gli darà la possibilità di sedersi sulla tanto ambita sedia rossa ma è certo che in passato ci abbia fatto un pensierino: ricorderete senz’altro tutti che quando Giulia Quattrociocche non lo scelse, preferendogli Daniele Schiavon, fu proprio la conduttrice a chiedergli di ballare, e gli avrebbe proposto anche il trono se solo non fosse intervenuta Raffaella Mennoia. Dopo è arrivato Temptation Island, dove si è imposto sugli altri tentatori agli occhi di Valeria Liberati, e adesso un nuovo capitolo della sua storia televisiva potrebbe essere scritto. Anche perché ci sono tutti i presupposti, e a farlo capire è stato proprio lui su Instagram.

Uomini e Donne nuovi tronisti, Alessandro Basciano su Instagram: le dichiarazioni che fanno ben sperare

Anzitutto Alessandro si è dichiarato single mettendo fine a qualsiasi pettegolezzo sulla sua presunta relazione con la Liberati che invece sembra essere purtroppo propensa a tornare con Ciavy. Ha anche fatto intendere che “prima o poi arriverà l’amore anche per me” e sottolineato che non può rispondere ad alcuna domanda su Temptation Island: l’assoluto silenzio sulla trasmissione di Canale 5 dipende senz’altro dal contratto che ha firmato e anche dalla volontà di non tradire la redazione che proprio in questo periodo sta iniziando (ammesso che non l’abbia già fatto) a pensare ai tronisti del prossimo anno. Fedele a Maria De Filippi, single e pronto all’amore: sono questi i presupposti giusti di cui parlavamo e non è da escludere che Basciano sappia già qualcosa sulla sua avventura televisiva a Uomini e Donne.

Il percorso di Basciano a Uomini e Donne: promosso come tronista ancor prima dell’ufficialità

Alessandro ha fatto senz’altro un bel percorso come corteggiatore: timido, educato e rispettoso, non è mai andato oltre e ha sempre cercato di confrontarsi senza usare toni arroganti e aggressivi; inoltre è un bel ragazzo e ha una bella storia da raccontare – ricordiamo che ha un figlio e una relazione molto lunga alle spalle -: lo promuoviamo come tronista ancor prima di vederlo seduto. Che dite?