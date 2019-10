Uomini e Donne, Alessandro Basciano si sfoga e poi parla del figlio

Uomini e Donne, Alessandro Basciano si sfoga: il corteggiatore pronto a conquistare il cuore di Giulia Quattrociocche

Alessandro Basciano ha attirato l’attenzione di Giulia Quattrociocche a Uomini e Donne, ma il loro percorso non è dei migliori. Sono diverse le discussioni in cui proprio il corteggiatore e la tronista sono protagonisti. Scendendo nel dettaglio, lei non riesce a fidarsi del ragazzo e ha fatto più volte presente i suoi dubbi. Oggi in un’intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine, Alessandro si sfoga per quanto sta accadendo, in queste puntate, con Giulia. A detta del corteggiatore, la loro conoscenza sarebbe ancora troppo superficiale. Hanno avuto poco modo di raccontarsi, ma c’è stato intanto un forte impatto estetico da parte di entrambi. Giulia, però, non è poi così convinta dell’interesse che Basciano rivela di provare nei suoi confronti. Ed è al settimanale che il Alessandro racconta ciò che sta provando all’interno del programma. Non solo, il corteggiatore ci tiene a precisare che non è come è stato descritto.

“Non sono un ragazzo falso e costruito. Sono sempre presente per le persone a cui voglio bene e ho molti valori”, confida Alessandro durante la sua intervista. “La conoscenza con Giulia Quattrociocche è ancora troppo superficiale. […] Ma con il tempo Giulia inizierà a vedermi per quel che sono e non per come mi ha dipinto. Io sono lì solo ed esclusivamente per lei”, si sfoga così il corteggiatore sul settimanale. Il ragazzo è convinto di essere descritto in modo sbagliato, in quanto non sente di essere una persona falsa, anzi. Il suo scopo è quello di conquistare il cuore della Quattrociocche e uscire così dalla trasmissione insieme a lei. Per Alessandro è, pertanto, arrivato il momento giusto per aprirsi di più.

Alessandro Basciano di Uomini e Donne: la vita da padre

Alessandro, come ben sappiamo, è padre e al suo piccolo non fa mancare nulla. Con la sua ex compagna, madre del bambino, ha scelto di mantenere un rapporto maturo, al fine di non dare delle mancanze importanti al figlio. “Lui è il mio orgoglio”, afferma il corteggiatore nel corso della sua intervista. Ora è pronto a mettersi in gioco completamente nel programma e già oggi assisteremo a una nuova discussione tra lui e Giulia!