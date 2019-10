Uomini e Donne oggi, forti tensioni in studio e un bacio

Uomini e Donne oggi Trono Classico: discussioni e liti in studio, il primo bacio di Giulia

Oggi a Uomini e Donne va in onda la seconda parte della puntata del Trono Classico. Ieri abbiamo assistito al confronto di due coppie di Temptation Island Vip, ovvero quelle composte da Anna e Stefano e da Chiara e Simone. Si riparte proprio da lì e in studio, vi anticipiamo, non mancano le tensioni. In particolare, si inizia con il trono di Giulia, che dopo la scorsa puntata ha litigato nei camerini con Alessandro. Tutti criticano l’atteggiamento del corteggiatore, soprattutto Giulio Raselli. Maria De Filippi, però, fa notare che l’insicurezza dipende da lei, che non può prendersela con il ragazzo. La tronista, però, ammette di aver bisogno di una persona che riesca a rassicurarla. Ed ecco che viene mostrata l’esterna con Daniele, che procede a gonfie vele, tanto che scatta un bel bacio. Per Cristiano, però, si tratta di un bacio finto, dato da Giulia solo per far rosicare loro. Lei, naturalmente, smentisce. E si riaccendono nuove tensioni in studio. Viene mandata in onda l’esterna proprio con il corteggiatore, il quale sembra volerla baciare. In studio tutti lo deridono, ma lui si giustifica affermando che non l’avrebbe mai baciata di sua iniziativa.

La puntata continua con il percorso di Alessandro e in studio arriva Veronica, la quale saluta solo Giulio. Inizia così una forte discussione tra Zarino e la corteggiatrice, che si lamenta di non essere stata portata in esterna. La ragazza ammette di essere rimasta molto male, in quanto si era appena dichiarata per lui. Subito dopo la scorsa puntata, Raselli ha raggiunto Veronica in camerino, per cercare di convincerla a riprovare a frequentarlo. In studio, però, lei è impegnata a discutere con Alessandro e non trattiene la rabbia. Ancora tanta tensione, mentre Giulio sembra ridersela sotto i baffi. Il Raselli fa notare che è la prima volta che vede la corteggiatrice realmente interessata ad Alessandro. Giovanna è, invece, uscita con entrambi i tronisti. Con Giulio non è andata molto bene, mentre con Zarino sembra esserci più complicità. Raselli, infastidito, decide di eliminarla dalle sue conoscenze.

Oggi a Uomini e Donne continuano le tensioni in studio: Aurora se ne va

Alessandro, intanto, pare abbastanza preso da Noemi, la quale si è sentita un po’ in imbarazzo durante l’esterna. Aurora entra in studio piangendo, in quanto in esterna Zarino le aveva rivelato di non voler continuare con lei il percorso. In studio, lui ammette di non provare attrazione nei suoi confronti. Nonostante il tronista provi a farle cambiare idea, lei decide di andarsene. Si accende una discussione anche tra Giulio e Irene, la quale si lamenta di non essere stata più portata in esterna. Raselli confessa di provare solo un’attrazione fisica per lei.