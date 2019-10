Uomini e Donne oggi, Veronica sceglie Alessandro: scontri in studio

Uomini e Donne oggi: Veronica si dichiara per Alessandro, ma nessuno sembra crederle

Oggi a Uomini e Donne va in onda il Trono Classico. Ieri abbiamo assistito all’uscita di scena di Sara Tozzi, la quale ha deciso di abbandonare il Trono, e all’acceso confronto tra Nathalie e Andrea. La Caldonazzo ha preferito, però, lasciare lo studio prima ancora che entrasse l’ex tentatrice Zoe. Nel corso della puntata in onda oggi vedremo come stanno proseguendo i percorsi di Alessandro, Giulio e Giulia. Si inizia con il primo, di cui fanno l’esterna con Veronica. Quest’ultima è ancora indecisa tra i due tronisti e Zarino lascia l’esterna profondamente arrabbiato. Subito dopo la redazione chiede alla corteggiatrice se ha voglia di incontrare in esterna Giulio, ma lei rifiuta. È rimasta male per quanto accaduto con Alessandro e questo la fa riflettere parecchio, tanto da farle capire che probabilmente prova dei sentimenti nei suoi confronti. Ed ecco che in studio finalmente Veronica si dichiara per Zarino. Chiaramente Giulio rimane molto male e le manda frecciatine per tutta la puntata. Interviene nella questione anche Giulia, che si dice convinta del fatto che alla corteggiatrice piaccia molto Raselli. Le altre ragazze attaccano Veronica e sembra proprio che neanche i tronisti le credano più.

E mentre Alessandro trascorre una bellissima esterna con Aurora, anche Giulio pare trovarsi bene con Irene. Si accende un nuovo scontro in studio tra quest’ultimi, in quanto la corteggiatrice crede che Raselli dia troppe attenzioni a Veronica. Il tronista non accetta il pensiero di Irene, tanto che si arrabbia parecchio. Dunque, assisteremo ad accesi scontri all’interno dello studio oggi. Si passa poi al Trono di Giulia, che fa la sua prima esterna con Alessandro, che la porta in una SPA. Lei fa capire al corteggiatore di non fidarsi, poiché non capisce come faccia a essere interessato a lei. Pertanto, anticipa che lo metterà sotto esame per capire.

Oggi a Uomini e Donne, Giulia diffidente: Tina Cipollari le dà un consiglio

Giulia continua a mostrarsi diffidente nei confronti di Alessandro, per lei un ragazzo troppo bello per essere interessato a lei. Tina Cipollari interviene e le fa notare come in studio ci siano dei ragazzi più belli di lei. L’opinionista, inoltre, consiglia alla ragazza di credere di più in sé stessa. La tronista trascorre un’esterna ricca di emozioni con Daniele, di cui riesce a fidarsi di più.