Nuova reunion GF Vip 4: spunta Zequila, la reazione di Patrick e Denver

Toc toc, c’è Antonio Zequila. Terza reunion per una parte degli inquilini del Grande Fratello Vip 4. Luogo di ritrovo sempre lo stesso: la villa di Fabio Testi a Peschiera del Garda (Verona). A gran sorpresa questa volta alla festa ha partecipato anche l’attore che all’interno della Casa più spiata d’Italia e nelle settimane successive alla conclusione del reality ha avuto dei pesanti e ruvidi scontri con altri compagni di viaggio del programma di Canale 5. Molto ‘energico’ quello che ebbe con Patrick Ray Pugliese, con cui volarono parole grosse. E anche quest’ultimo è stato presente all’ultima reunion, assieme ad Andrea Denver, Aristide Malnati, Pasquale Laricchia e Michele Cucuzza. Molti fan, vedendo Zequila a casa Testi, hanno mormorato sui social, ricordandosi degli attriti ‘rumorosi’ recenti. A spiegare come sono andate le cose ci ha pensato Denver su Twitter che ha raccontato che lui e gli altri erano all’oscuro dell’arrivo di Zequila.

GF Vip 4, Zequila a casa Testi: Patrick e Andrea Denver ‘non sapevano’

Andrea Denver, attraverso un tweet, ha spiegato che l’idea di invitare Zequila alla festa è stata esclusivamente di Testi che non ha avvertito nessuno sulla scelta, facendo una “sorpresa” a tutti. Il modello ha sottolineato che lui e Patrick sono rimasti all’oscuro della faccenda fino all’ultimo. Fatto sta che Zequila è arrivato e, nonostante le forti tensioni avute con Ray Pugliese durante e dopo il Grande Fratello Vip 4, ha riso e scherzato con lui. Infatti non sono mancati scherzi e risate, come nei giorni più spensierati trascorsi nella Casa più spiata d’Italia (i giorni delle risse verbali sono giunti in seguito, quando i rapporti si sono incrinati).

Zequila e gli scontri con Patrick e Sossio Aruta

Finito il reality, Zequila ha avuto scontri duri con Patrick e Sossio Aruta (quest’ultimo non presente alla reunion delle scorse ore). Sia con Pugliese sia con l’ex cavaliere di Uomini e Donne sono volati letteralmente gli stracci dal punto di vista verbale. Chissà che il ritrovo a casa Testi sia servito per appianare qualche tensione e per mettere in archivio le polemiche.