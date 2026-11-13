Nuova operazione per Antonella Elia, dopo il tumore trovate altre anomalie: gli esiti dell’esame istologico

Antonella Elia dovrà sottoporsi a una nuova operazione. Lo ha comunicato lei stessa attraverso alcune storie Instagram. La notizia arriva a tre settimane di distanza dall’intervento in cui alla showgirl torinese è stato tolto un tumore ovarico. In particolare, le sono state rimosse le ovaie e le tube. Inoltre, circa venti giorni fa era stato effettuato un esame istologico di cui la 63enne attendeva gli esiti. Quei risultati sono arrivati nelle scorse ore: i medici hanno individuato altre tre anomalie. Per questo Elia dovrà nuovamente operarsi.

Tumore ovarico, Antonella Elia deve sottoporsi a una nuova operazione

“Sono di nuovo qui, stesso posto, devo fare di nuovo un intervento. Sempre col sorriso. Hanno trovato altre tre formazioni che bisogna togliere”, ha spiegato l’ex valletta di Mike Bongiorno in una storia Instagram realizzata dall’ospedale in cui si trova ricoverata. “Non vi preoccupate – ha aggiunto – sono sempre nella stanza in cui vedo la Cupola di San Pietro, sono in un ambiente accogliente. Sono circondata da affetto, cure e attenzioni”.

“Mi sento pronta ad affrontare questa nuova prova che mi avvicina a tutte le persone che affrontano prove di questo tipo. Con fiducia e coraggio ce la si fa, in un modo o nell’altro. A presto”, ha concluso. Pochi giorni fa Elia ha fatto tappa a Verissimo, raccontando di aver prestato poca cura alla prevenzione in quanto per due anni non si è sottoposta a visite ginecologiche. Nel frattempo ha iniziato ad avere dolori al basso ventre; è stato allora che si è recata dalla sua ginecologa di fiducia, scoprendo di essere stata colpita da un tumore con l’85% di probabilità di essere maligno. Nel corso dell’intervista aveva lanciato un appello, ricordando quanto sia importante la prevenzione.

Dopo il primo intervento all’ospedale Policlinico Gemelli, Elia era tornata sui social mostrando un bel sorriso e tanta positività. Aveva parlato di un “tumore borderline”, spiegando che le avevano rimosso ovaie e tube ma non l’utero, e che era “tutto a posto”. Inoltre aveva ringraziato le tantissime persone che le avevano inviato messaggi di solidarietà e sostegno.

Pietro Delle Piane vicino ad Antonella Elia

Al fianco della 63enne c’è Pietro Delle Piane. Elia e l’attore hanno vissuto una lunga storia d’amore, caratterizzata da alti e bassi, e culminata con la rottura. Nonostante ciò, sono sempre rimasti in contatto, sostenendosi a vicenda. Quando Elia tre settimane fa ha annunciato di avere un tumore e di doversi operare, molte persone hanno scritto a Delle Piane sui social, volendo sapere se avesse ancora contatti con lei e se le stesse dando supporto.

Fu allora che l’attore ruppe il silenzio, spiegando che era stato lui ad accompagnare Antonella in ospedale per fare tutte le visite e che anche durante i giorni dell’intervento era presente nel nosocomio. Non è chiaro se i due siano ancora una coppia o se siano ‘soltanto’ amici’. Quel che è certo è che continuano a essere presenti l’uno per l’altra nei momenti di bisogno.