Antonella Elia ricoverata e operata, parla Pietro Delle Piane: “Come sta, sono con lei in ospedale”

Antonella Elia si trova ricoverata al Policlinico Gemelli di Roma. Lo ha riferito lei stessa nella giornata di domenica 18 ottobre, attraverso i suoi profili social. La 62enne torinese ha spiegato che dovrà essere operata a breve per “una strana formazione vicino all’ovaio” sulla quale, dopo l’intervento chirurgico e i relativi accertamenti, i medici sapranno dire qualcosa di più. Dopo che la notizia è cominciata a circolare, l’ex compagno della showgirl, Pietro Delle Piane, ha ricevuto tantissimi messaggi in rete, con molti utenti che hanno voluto sapere se fosse al fianco di Antonella. Nella mattinata di lunedì 19 ottobre, l’attore ha realizzato un video, pubblicandolo su Instagram e spiegando che in questo momento si trova al Gemelli per dare tutto il supporto necessario all’ex.

Antonella Elia ricoverata, Pietro Delle Piane è in ospedale con lei: “Tutto sotto controllo”

Delle Piane, nel filmato diffuso sui social, si è mostrato al Gemelli, rispondendo a tutti coloro che pensavano che non fosse vicino alla showgirl. Ha aggiunto che è stato lui ad accompagnarla in ospedale e alle visite. E ancora, ha riferito che Elia è seguita da un team medico di eccellenza. “Lei è in buonissime mani ed è tutto sotto controllo”, ha assicurato l’attore. Non è chiaro se lui ed Antonella siano ancora una coppia.

Nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip la showgirl raccontò di essere single, anche se non aveva del tutto tagliato i ponti con l’ex compagno. Nel corso dell’estate lui era intervenuto su Instagram, lasciando intendere che non c’era stato alcun ritorno di fiamma. Ora però è spuntato al fianco della 62enne durante il ricovero. Resta da capire se i due abbiano riallacciato il legame sentimentale nelle ultime settimane oppure se condividono ‘soltanto’ un rapporto di amicizia e affetto. Quel che pare certo è che continuano a supportarsi a vicenda, al di là della natura del loro legame.

L’appello alla prevenzione di Antonella Elia prima dell’operazione

Antonella Elia, dopo aver rivelato di essere stata ricoverata, ha spiegato che le è stata trovata “una strana formazione vicino all’ovaio” che nel corso del tempo “si è trasformata in qualcosa che bisognerà capire cosa sia”. A breve si sottoporrà a un’operazione finalizzata all’asportazione e alla verifica di un problema di salute emerso di recente.

“Parlando della prevenzione – ha dichiarato Elia – per un anno e mezzo non ho più fatto i marcatori tumorali. Avevo una formazione strana vicino all’ovaio: invece che ogni sei mesi, ho fatto passare un anno e mezzo e si è trasformata in qualcosa che bisognerà capire cosa sia. Domani mi opero”.

Dopo l’intervento dovrà rimanere nella struttura sanitaria per almeno altri quattro giorni. Elia ha concluso facendo un appello alla prevenzione e invitando i suoi fan a non essere in ansia per lei. “Ho già fatto parecchi interventi nel corso della vita. Se si hanno sintomi o problematiche bisogna seguirle con accuratezza, altrimenti il problema diventa irrimediabile. Io sono stata un po’ superficiale, ma andrà come deve andare”, ha dichiarato.

Nel 2021 la showgirl raccontò pubblicamente di aver lottato contro un cancro al seno diagnosticatole nel 2016. Anche allora fu operata d’urgenza. I medici le asportarono un quadrante mammario.