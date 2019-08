Nunzia Sansone mette in guardia: “Non giocate col suo cuore!”

Temptation Island news: cos’è successo a Nunzia dopo la rottura con Arcangelo?

Nunzia Sansone continua a essere single. La sua esperienza a Temptation Island non si è conclusa come avrebbe voluto: credeva che Arcangelo Bianco fosse in grado di spazzare via ogni dubbio sulla loro relazione e invece la ragazza ha capito che non ci sarebbe potuto essere più futuro tra loro. Nunzia, comunque, non si è persa d’animo e ha voluto concentrarsi solo su sé stessa: non c’è tempo per l’amore, vuole fare nuove esperienze (da single) con quelle amiche incontrate a Temptation Island e nessuno mai riuscirà a toglierle il sorriso, come ha tenuto a precisare con l’ultimo messaggio pubblicato su Instagram.

Nunzia Sansone ultime notizie, frecciatina ad Arcangelo?

Ecco cos’ha scritto Nunzia di Temptation Island: “Se proprio avete voglia di giocare, giocate con i suoi capelli, non con il suo cuore”. Frecciatina ad Arcangelo che, durante il programma, si era avvicinato pericolosamente a una tentatrice? Nunzia, comunque, vuole rimanere concentrata sul suo presente e deve dire grazie all’esperienza televisiva per averle permesso di ritrovare una forza che credeva di aver perduto per sempre: “La fiducia in sé stessa è il miglior vestito che una donna possa indossare!”.

Temptation Island concorrenti: le ultime novità

Nunzia e Arcangelo sono stati beccati insieme, ma il rapporto non è stato ricucito. Nonostante il ragazzo si sia pentito per quello che ha fatto, non c’è stato verso per far funzionare una storia a pezzi ancora prima che iniziasse il “viaggio nei sentimenti”. Nuovo periodo di grandi cambiamenti anche per Katia Fanelli che, dopo Temptation Island, sogna di essere una tronista di Uomini e Donne. Il desiderio diventerà realtà? Anche Nunzia ha buone chance di diventare un personaggio della nota trasmissione.