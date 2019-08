Temptation Island: Nunzia e Arcangelo beccati insieme, lei però chiarisce

Temptation Island, Nunzia e Arcangelo sono tornati insieme? La Sansone chiarisce la situazione

Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco dopo Temptation Island non sono tornati insieme. I telespettatori, qualche settimana fa, attraverso la puntata che vede le coppie intervistate un mese dopo dal falò di confronto, già avevano avuto la conferma della rottura definitiva. Ebbene la situazione ora non è cambiata, sebbene qualcuno abbia qualche dubbio. A mettere le cose in chiaro ci pensa proprio Nunzia, che nelle sue Stories su Instagram rivela quanto sta realmente accadendo. In questi giorni alcune foto hanno fatto insospettire i fan. Scendendo nel dettaglio, le immagini in questione sarebbero quelle condivise da Antonella Fiordelisi, che insieme al fidanzato Francesco Chiofalo si trovava a una festa insieme ad alcuni partecipanti del noto reality. Nelle Stories dell’ex tentatrice è possibile vedere sia Nunzia che Arcangelo. Da ciò, molti hanno pensato che il ragazzo avesse fatto un passo indietro e che fosse, dunque, tornato tra le braccia della Sansone. Quest’ultima, però, spiega come stanno le cose.

Nunzia e Arcangelo non sono tornati insieme dopo Temptation Island: lei spiega come stanno le cose

“Ho letto questo articolo, vabbé ragazzi è vero ero ad una festa, ero con le ragazze e c’era anche Arcangelo. Ci siamo visti, ci siamo salutati”, spiega Nunzia nelle sue Stories si Instagram. La Sansone rivela che appunto si sono incontrati a questa questa e non hanno potuto non chiedersi reciprocamente come stanno. Però precisa: “Non siamo tornati assolutamente insieme. Lui sta percorrendo la sua strada, io sto percorrendo la mia strada.” Entrambi, sempre secondo quanto afferma Nunzia, stanno facendo le loro valutazioni. È normale che dopo 13 anni di relazione “in un mese e mezzo non ti puoi dimenticare di una persona”. Pertanto, non è affatto una cosa così strana che i due si salutino quando si incontrano. A Nunzia, ovviamente Arcangelo non può esserle del tutto indifferente.

Temptation Island: Arcangelo, Massimo e Vittorio in vacanza con le tentatrici

Nunzia afferma che ci teneva a chiarire con i suoi fan questa situazione. In questo modo, la Sansone smentisce il ritorno di fiamma con Arcangelo, il quale ha messo fine alla loro relazione durante il falò di confronto. Inoltre, la giovane dichiara di essere a conoscenza della vacanza che sta per fare il suo ormai ex fidanzato in compagnia di Vittorio, Massimo e alcune tentatrici conosciute nel villaggio. “Spero che si diverta”, dichiara Nunzia. Anche la Sansone è pronta ad avventurarsi in una nuova vacanza ed è certa che non appena rivelerà le persone che la accompagneranno i fan saranno felici.