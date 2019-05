Nunzia De Girolamo svela il difetto di Raimondo Todaro

Ballando, Nunzia De Girolamo: ecco qual è il difetto di Raimondo Todaro

Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro sono sicuramente una delle coppie più frizzanti dell’edizione in corso di Ballando con le stelle. L’ex parlamentare e il ballerino professionista hanno costruito un bellissimo rapporto. Appaiono infatti sempre molto affiatati e complici, sia in pista che in sala prove, nonché nei vari programmi televisivi a cui prendono parte. Lui la chiama scherzosamente “Nunziatina” e la difende a spada tratta dai giudizi spesso tremendi dei giurati, lei lo prende amabilmente in giro, ma le è stata vicino quando si è fatto male durante una delle ultime dirette. Proprio sul suo attuale partner di ballo, Nunzia ha speso delle dolci parole in un’intervista rilasciata al giornale RadiocorriereTv. Infatti la De Girolamo ha parlato di Todaro come di una persona estremamente solare, anche se ha un piccolo difetto.

Nunzia De Girolamo su Raimondo Todaro: “Ha il sole in tasca ma è un po’ piccirillo”

Nunzia De Girolamo dopo il lavoro nella politica, gli studi da avvocato, la carriera forense e una vita che ha spesso definito come molto seria, ha deciso di voltare pagina e di lanciarsi nel mondo dello spettacolo. Per lei Ballando 2019 rappresenta senza dubbio un’esperienza diversa dal solito, ma anche molto bella e significativa. “Penso che sia un’esperienza fantastica perché è un po’ ‘ballando con la vita’ e devo dire anche ‘ballando con gli infortuni'”, afferma ironica. Al giornale ha anche parlato dei pregi e dei difetti di quello che Milly Carlucci ha scelto come suo insegnante e partner di ballo. Quindi su Raimondo Todaro, dichiara: “Ha il sole in tasca, arriva sempre con il sorriso, e non è cosa da tutti. Un difetto…è un po’ “piccirillo”, un po’ bambino”.

Raimondo Todaro e Nunzia De Girolamo: il rapporto e l’affinità tra i due

Nunzia De Girolamo ha smentito le voci di una lite con Todaro negli ultimi giorni, ridendo e scherzando come sempre. L’ex politica e forse futura conduttrice Rai, al giornale ha descritto anche il rapporto e l’affinità con il suo maestro a Ballando: “Andiamo molto d’accordo, ci divertiamo, sorridiamo, lui sa prendermi, anche quando faccio i capricci e non voglio fare ciò che mi chiede. Ma non voglio dargli troppa soddisfazione, deve sempre migliorare”, dichiara.