Nunzia De Girolamo se la ride: nessun litigio con Raimondo Todaro

Ballando con le stelle: in onda a Storie Italiane la lite tra Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro

Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro hanno litigato durante le prove di Ballando con le stelle? Il video è stato mandato in onda da Eleonora Daniele a Storie Italiane. Ma subito è arrivata la risposta dell’ex parlamentare nonché concorrente del programma di Milly Carlucci. In una Instagram stories, la De Girolamo ha condiviso un video in cui ride, smentendo così il litigio con il suo maestro Raimondo? Il loro legame è davvero forte, come abbiamo potuto vedere durante la puntata di due sabati fa, quando Todaro si è sentito poco bene a causa della febbre alta. Nunzia gli è stata vicino e lo ha supportato in un momento difficile. Ovvio, poi, che in una competizione come quella di Ballando i nervi si facciano sentire, sia la De Girolamo che Todaro ci tengono molto a fare una bella esibizione e sono volato parole grosse.

Nunzia De Girolamo smentisce la lite con Todaro? Se la ride su Instagram

“La risposta migliore?“, una bella risata. Così Nunzia De Girolamo ha commentato la lite con Todaro trasmessa da Storie Italiane? Questo è quello che possiamo immaginare. Chi ha seguito la Daniele nel suo programma mattutino, avrà visto la scena di cui stiamo parlando. Una lite in piena regola di cui non ne siamo troppo sicuri. Al centro della diatriba una presa, Todaro sbotta e dice: “Ma hai i pesi questa mattina? Ti hanno messo i pesi o ti hanno legato? Non è che ci vogliono dieci anni di danza […] Corri e salti“. La De Girolamo ha subito ribattuto: “Che io corra e salti, presume che io mi debba fidare di te che mi prendi“. Poi la risposta di Raimondo che l’ha invitata a lasciare la sala prove se non si fida di lui. Pensiamo così che il battibecco sia nato da una piccola incomprensione e che tutto si sia risolto, come attestano le storie su Instagram. Fa parte del gioco, come ha commentato Samuel Peron, presente a Storie Italiane.

Nunzia De Girolamo conduttrice di Linea Verde?

Che Nunzia De Girolama volesse iniziare una carriera nel mondo della tv non è una novità. Inoltre è spesso ospite di Massimo Giletti, ma ora diventa la nuova conduttrice di Linea Verde? Secondo quanto riporta TvBlog, Nunziatina dovrebbe affiancare Federico Quaranta in alcune puntate.