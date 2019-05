Nunzia De Girolamo nuova conduttrice di Linea Verde Estate?

Nunzia De Girolamo diventa conduttrice dopo Ballando con le Stelle?

Il futuro di Nunzia De Girolamo sarà in Rai dopo Ballando con le Stelle. L’ex parlamentare è infatti in lizza per condurre Linea Verde Estate, la versione estiva del popolare programma di Rai Uno. Stando a quanto scrive Tv Blog, la moglie di Francesco Boccia dovrebbe affiancare Federico Qauranta in alcune prime serate dedicate all’agricoltura e all’alimentazione. Tema che Nunziatina, come ama chiamarla il maestro Raimondo Todaro, conosce bene visto che è stata Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del Governo Letta. Dunque dalla nuova versione del format sarebbe esclusa Daniela Ferolla, l’ex Miss Italia oggi giornalista e presentatrice che da anni conduce la trasmissione ogni domenica mattina proprio insieme a Quaranta.

Addio politica: il futuro di Nunziatina è in televisione

Al momento la notizia non è ancora stata confermata ma neppure smentita. E la De Girolamo ha ammesso in un’intervista telefonica rilasciata a La Vita in Diretta che in questo periodo le stanno arrivano diverse proposte televisive. Dunque il futuro dell’ex Ministro – che in passato ha lavorato anche come avvocato e giornalista – sembra proprio in televisione. Linea Verde Estate, secondo le indiscrezioni, andrà in onda su Rai Uno ad agosto, per quattro prime serate.

Nunzia De Girolamo pronta a tutto in televisione

Dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle, dove non mancano puntata dopo puntata elogi e batoste, Nunzia De Girolamo è pronta a tutta. E la 43enne non ha problemi a ricominciare un nuovo percorso. “Presentatrice tv? È da un un annetto che mi arrivano proposte in questo senso…Sono abituata a me stessa, tutto può succedere”, ha assicurato la De Girolamo in tv.