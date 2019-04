Nunzia De Girolamo parla dopo il tweet provocatorio di Selvaggia Lucarelli

Nunzia De Girolamo parla dopo la battuta di Selvaggia Lucarelli reputata sessista: “Lei cerca il dissenso”

Nunzia De Girolamo nell’ultima puntata di Ballando con le stelle, andata in onda sabato 27 aprile, è arrivata prima grazie al bonus del tesoretto. Una puntata difficile per la politica italiana e Raimondo Todaro che, a causa di un problema di salute di quest’ultimo, hanno chiesto di posticipare la performance andando incontro ad una penalità, come da regolamento. A fine puntata, la sempre più pungente Selvaggia Lucarelli ha twittato una foto della De Girolamo durante la sua esibizione di ballo mentre si avvicinava scherzosamente a Mariotto con fare ammiccante, scrivendo “La De Girolamo ha trovato un modo più efficace di chiedere voti” e aggiungendo una faccina che fa l’occhiolino. Ironia o pura provocazione? Sta di fatto che il tweet sembra non essere piaciuto molto ai suoi follower e al popolo del web, che l’hanno trovato una caduta di stile da parte della giornalista. Una battuta, per qualcuno pessima e anche un po’ sessista, a cui Nunzia ed il suo social media manager hanno risposto immediatamente asserendo che nella vita e in televisione lei ha sempre chiesto voti ed ha sempre scelto il popolo e chiedendo alla Lucarelli se per lei vale lo stesso.

Vieni da me, Nunzia De Girolamo commenta il tweet di Selvaggia Lucarelli: “Spero non ci fosse cattiveria ma…”

Nell’ultima puntata di Vieni da me, Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro hanno parlato con Caterina Balivo di quanto accaduto e la politica concorrente di Ballando ha avuto modo di esprimere la sua opinione. La De Girolamo ha spiegato che partecipa al programma per vivere un momento di leggerezza nella sua vita e dà ragione alla Lucarelli sul fatto che lei nello show di Milly Carlucci cerca il consenso: “Ha ragione quando dice che cerca il consenso: io cerco il consenso, lei il dissenso”, afferma. In studio si parla della foto, con commento, twittata da Selvaggia Lucarelli. Nunzia prende la parola per dire qualcosa sulla giurata: “Penso che lei sia una donna ironica e quindi intelligente, perché l’ironica è sintomo di intelligenza”. La politica poi spiega che secondo lei quella sera le è uscita male la battuta, fatta in un momento sbagliato mentre Todaro era in infermeria. “Non voglio pensare che si fosse cattiveria, ma qualora ci fosse cattiveria mi aspetto che me lo dica in faccia e non come un leone da tastiera qualsiasi”, afferma. (continua dopo il tweet)

La De Girolamo ha trovato un modo più efficace di chiedere voti. 😉 #BallandoConLeStelle @Ballando_Rai pic.twitter.com/OA5V6Zz0Wt — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) April 27, 2019

Nunzia De Girolamo sulla Lucarelli: “Non creda che per una mia esibizione smentisca 10 anni di carriera”

Secondo Nunzia De Girolamo, Selvaggia Lucarelli poteva dirle quelle cose in faccia, in diretta. Cosa che crede avverrà sicuramente nella prossima puntata di Ballando con le stelle, però deve essere la giurata ad aprire il discorso: “Credo lo farà lei. Perché lei ha fatto nelle battaglie nella vita, che io ho molto condiviso, sia contro il sessismo (…) che sui social contro i leoni da tastiera”. E poi chiude: “Non penso che una donna per un’esibizione della De Girolamo smentisca dieci anni di carriera televisiva e giornalistica”.