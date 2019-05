Domenica In intervista a Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro: nuovo attacco a Selvaggia Lucarelli

Cresce sempre più l’antipatia di Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro nei confronti di Selvaggia Lucarelli, giurata di Ballando con le Stelle. Nelle ultime settimane i tre si sono scontrati a più non posso alla corte di Milly Carlucci e a Domenica In l’ex deputata non ha rinunciato ad una frecciatina nei confronti della giornalista. Che la scorsa settimana ha giustificato la sua scelta di pubblicare sui social network, Twitter in primis, durante la diretta del programma del sabato sera. Una scelta che però non piace a Nunzia e Todaro, che hanno invitato la Lucarelli a prestare più attenzione alle esibizioni dal vivo in modo da dare giudizi coerenti e veritieri.

Le nuove dichiarazioni di Nunzia De Girolamo su Selvaggia Lucarelli

“Vorrei dire a Selvaggia Lucarelli che stare seduti in giuria a Ballando con le Stelle non è come stare a Rebibbia. Stare lì è una grande fortuna, c’è gente che non lavora, c’è gente che fa un lavoro veramente faticoso per molte più ore e lo fa per sopravvivere”, ha dichiarato Nunzia De Girolamo a Domenica In. Parole che hanno subito riscontrato un grande applauso da parte del pubblico in studio. L’ex politica ha poi parlato della lite con Raimondo Todaro, che c’è stata davvero durante le prove, ma che si è risolta nel migliore dei modi. Oggi ballerino e allieva sono più che mai complici e affiatati, tanto che formano una delle coppie più amate dai telespettatori.

Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro: ecco chi vincerà Ballando

Secondo Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro merita la vittoria di Ballando con le Stelle 2019 Milena Vukotic, l’attrice di Un medico in famiglia in gara con Simone Di Pasquale.