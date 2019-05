Perché Raimondo Todaro e Selvaggia Lucarelli hanno litigato a Ballando con le Stelle

Nuova lite tra Raimondo Todaro e Nunzia De Girolamo e la giuria di Ballando con le Stelle. In particolare il ballerino si è scagliato contro Selvaggia Lucarelli, rea di aver condiviso un ironico tweet sulla De Girolamo nel corso dell’ultima puntata. Tweet, che potete vedere più in basso, che è stato pubblicato in diretta e che non è proprio piaciuto a Raimondo e Nunzia, sempre più uniti e complici nel loro percorso. Il siciliano è letteralmente sbottato contro Selvaggia, che ha cercato di minimizzare la situazione sottolineando che è solita condividere post social su tutti i concorrenti, non di certo solo sull’ex Ministro. Una spiegazione che non è bastata a Raimondo, decisamente stufo delle critiche nei confronti di “Nunziatina” che non sembra proprio benvoluta dalla giuria di Milly Carlucci.

La De Girolamo ha trovato un modo più efficace di chiedere voti. 😉 #BallandoConLeStelle @Ballando_Rai pic.twitter.com/OA5V6Zz0Wt — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) April 27, 2019

Raimondo Todaro difende la sua allieva Nunzia De Girolamo

Nel corso della lunga lite a Ballando con le stelle, Raimondo Todaro ha difesa a spada tratta Nunzia De Girolamo e il suo impegno quotidiano in qualità di ballerina provetta. “Perché invece di twittare non ci giudichi in diretta?”, ha chiesto furioso Raimondo a Selvaggia Lucarelli. “Stai uscendo fuori tema. Io twetto su tutti, ho tweettato di più su Dani Osvaldo che su Nunzia”, ha replicato seccata la giornalista e giurata. “Siete voi fuori tema da due mesi!”, ha ribadito l’insegnante. Todaro ha accusato la Lucarelli e il resto della giuria di aver penalizzato l’avventura della De Girolamo a causa dei loro pregiudizi dovuti perlopiù al passato politico della 43enne.

Scontro tra Selvaggia Lucarelli e Nunzia De Girolamo

Nell’accesa discussione è intervenuta Nunzia De Girolamo, che ha rimarcato il favore del pubblico a Ballando con le Stelle. “Qui i voti li devi prendere davvero, Nunzia. Prendi i voti veri, non le liste bloccate. Il popolo non ti ha mai votato”, ha sentenziato la Lucarelli. Qualche minuto dopo Fabio Canino ha osservato: “Quest’anno c’era un grande clima di armonia. Mi dispiace tanto di quello che è successo con Raimondo”.