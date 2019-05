Nunzia De Girolamo: “Ecco cosa mi ha insegnato Raimondo Todaro”

Nunzia De Girolamo parla del rapporto con Raimondo Todaro

Quella tra Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro è una delle coppie più solide e unite di Ballando con le Stelle 2019. Nonostante la differenza d’età – lei 43 anni, lui 32 – il ballerino e l’ex deputata sono molto complici e affiatati. Dettagli che si notano in pista e, nonostante il parere contrario di alcuni giudici, Nunziatina e Raimondo sono arrivati dritto dritto in semifinale. La De Girolamo è soddisfatta del percorso che ha intrapreso con Todaro, con il quale è riuscito pure a superare i numerosi problemi fisici che sono apparsi tempo fa in sala prove. Grazie all’insegnante siciliano, l’opinionista di Non è l’Arena ha scoperto la propria sensualità e soprattutto ha imparato a ridere e a vivere con maggiore leggerezza la vita.

Nunzia De Girolamo si complimenta con Raimondo Todaro

Grazie a Raimondo Todaro e alla partecipazione a Ballando con le Stelle Nunzia De Girolamo si è sciolta nei movimenti e ha migliorato il suo portamento. “Ma la compagnia di Raimondo per me è stata liberatoria soprattutto in un altro senso: lui mi fa ridere moltissimo”, ha puntualizzato la concorrente al settimanale Di Più Tv. “Ero una persona che prendeva tutto un po’ sul serio e Raimondo mi ha insegnato a sdrammatizzare, a prendere la mia nuova vita di ballerina con impegno ma anche con un tocco di leggerezza”, ha spiegato la De Girolamo.

Raimondo Todaro e Nunzia: sempre più complici in tv

L’affetto di Nunzia De Girolamo è ricambiato da Raimondo Todaro, che ha instaurato un ottimo legame con la sua allieva. Tanto da difendere a spada tratta, soprattutto davanti a Selvaggia Lucarelli, i suoi progressi da ballerina.