Nunzia De Girolamo si svela: il rapporto con Giletti e Salvini

Nunzia De Girolamo, prossima al debutto a Ballando con le stelle, parla del suo rapporto con Massimo Giletti e Matteo Salvini

Nunzia De Girolamo, ex deputata di Forza Italia, torna combattiva in tv ma questa volta come ballerina. La politica infatti svetta tra i nomi del cast della prossima edizione di Ballando con le stelle. Il programma di Rai 1 con al timone Milly Carlucci torna in prima serata il prossimo 30 marzo. Nunzia De Girolamo ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi dove si svela, raccontando il suo rapporto con Massimo Giletti e il Vice Premier Matteo Salvini. Alcuni mesi fa infatti uscirono delle foto che la ritraevano in atteggiamenti affettuosi insieme al giornalista di Non è L’Arena. “Massimo è un grande amico, gli sono riconoscente perché mi è stato accanto nei momenti difficili , così come io gli sonio stata vicina dopo il suo allontanamento dalla Rai. E poi è amico anche di Francesco, (suo marito, ndr.) e usciamo a cena tutti insieme“, così ha rivelato la De Girolamo, smentendo ancora una volta il rapporto speciale che in molti ipotizzavano avesse con Giletti, tra di loro c’è solo pura e semplice amicizia.

Nunzia De Girolamo e Matteo Salvini: il loro rapporto oltre la politica

Nunzia De Girolamo ha militato per anni all’interno del partito di Silvio Berlusconi, Forza Italia. Se con il Cavaliere, la politica non ha ora nessun tipo di rapporto, sente invece con piacere Matteo Salvini, il Ministro degli Interni e come da lei dichiarato su Oggi: “Sento con piacere Matteo Salvini, è più giovane e capisce meglio la comunicazione moderna e il ballo. Ed è un amico“. Nonostante le sue amicizie nel mondo della politica continuino, Nunzia De Girolamo sogna un futuro in tv. Oltre Ballando con le stelle, la politica ha svelato che avrebbe il piacere di condurre un talk show sul piccolo schermo, “come quello di Ellen Degeneres, ironico ma intelligente, popolare ma elegante“.

Ballando con le stelle: Nunzia De Girolamo fa coppia con Raimondo Todaro

Nunzia De Girolamo parteciperà a Ballando con le stelle, in coppia con Raimondo Todaro. Un abbinamento che non ha destato nessuna gelosia in Francesco Boccia, marito dell’ex deputata. “Lui è un ballerino molto bravo e molto serio“, ha assicurato il marito di Nunzia a Un giorno da pecora, il programma radiofonico in onda su Radio 1.