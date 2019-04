Nunzia De Girolamo a Ballando con le Stelle: amara confessione sul padre

Ballando con le Stelle: Nunzia De Girolamo parla del padre

La partecipazione di Nunzia De Girolamo a Ballando con le Stelle ha diviso l’opinione pubblica. Tra quelli poco convinti c’è anche il padre dell’ex deputata. A confessarlo la stessa De Girolamo nel corso della seconda puntata del varietà di Milly Carlucci. “Mio padre era qui a Roma sabato scorso ma non è venuto a vedermi. È il più scettico di tutti“, ha detto Nunzia al suo maestro, il ballerino Raimondo Todaro. La De Girolamo ha poi confidato: “Mio padre voleva un maschietto. Prima della mia nascita aveva preparato tutto il corredo celeste ma poi sono nata io“. In un confessionale del programma hanno parlato pure le amiche e la sorella di Nunzia, che hanno ribadito l’indole da maschiaccio della Di Girolamo. Nelle prossime puntate “Nunziatina” riuscirà a far cambiare idea al padre?

Cosa pensa Francesco Boccia, il marito di Nunzia De Girolamo

Se il padre non approva del tutto la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, diversa è la posizione del marito di Nunzia De Girolamo. Francesco Boccia è il primo fan della moglie e non è per niente geloso della vicinanza con Raimondo Todaro. “Nunzia ha una grande passione per il ballo e sono sicuro che vi sorprenderà. Spesso siamo andati a ballare insieme: lei è più da tango, io un po’ meno…”, ha dichiarato l’uomo.

Ballando con le Stelle: Boccia approva Raimondo Todaro

“Raimondo Todaro è un ballerino molto bravo e molto serio”, ha assicurato Francesco Boccia, sposato con Nunzia De Girolamo dal 2011. La coppia ha una bambina, Gea, nata nel 2012.