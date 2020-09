Nozze Stefania Orlando, attriti con la Elia: parla il marito della conduttrice

Manco il tempo di entrare al Grande Fratello Vip che Stefania Orlando ha subito dovuto affrontare un dibattito con l’opinionista Antonella Elia, specialista del genere. Alla torinese non sono andate giù alcune dichiarazioni recenti dell’ex I Fatti Vostri, accusandola di averla messa in cattiva luce nonostante si conoscano da circa quindici anni e condividano un legame di amicizia. Alla luce di ciò, Antonella ha chiesto a Stefania per quale motivo l’abbia invitata alle sue nozze “se poi va in giro a parlare male” di lei. Non solo: l’ha provocata dicendo che “forse” le serviva al matrimonio “per fare numero, per avere più paparazzi” e avere certezza di finire sulle copertine dei magazine. La Orlando ha ribattuto, sostenendo che le sue dichiarazioni non volevano essere maliziose. Anzi, potevano suonare come dei complimenti. Nel battibecco si è inserito Simone Gianlorenzi, marito di Stefania, che ha detto la sua su Twitter.

Il marito di Stefania Orlando risponde ad Antonella Elia

“Cara Antonella Elia ti abbiamo invitata al nostro matrimonio per affetto sincero. Avevate passato una bella vacanza l’anno prima con Stefy e a me divertivi quando mi parlavi di Slash”. Così Gianlorenzi che inoltre, circa la provocazione dell’invito per avere paparazzi e copertine assicurate, spiega che lui e la moglie avrebbero potuto invitare molti altri famosi e non solo Antonella. Dunque Simone ribadisce che la volontà di avere la Elia al matrimonio non è affatto stata una cortesia con secondo fine, bensì un gesto dettato da onesti sentimenti. La questione sembra che si possa concludere qui.

Cara #antonellaelia ti abbiamo invitata al nostro matrimonio per affetto sincero.Avevate passato una bella vacanza l’anno prima con Stefy e a me divertivi quando mi parlavi di Slash. Se avessimo voluto ospiti VIP solo per le foto sui giornali avremmo potuto invitarne molti altri — Simone Gianlorenzi (@SimoGianlorenzi) September 18, 2020

Grande Fratello Vip, batosta sugli ascolti: Tale e Quale vince la serata

Tanta carne al fuoco durante la seconda puntata in prima serata del Grande Fratello Vip 5, ma ascolti deludenti. Il reality Mediaset si è scontrato con la corazzata Tale e Quale Show (Rai Uno), soccombendo. Carlo Conti ha strappato un ottimo 18,90% di share, venendo seguito da circa 3.524.000 di telespettatori. La trasmissione condotta da Alfonso Signorini si è invece arrestata al 14,80% di share, con un totale di circa 2.440.000 di telespettatori incollati davanti alla Tv. I motivi del forfait possono essere svariati: l’usura del format, il fatto di averlo riproposto a pochi mesi dalla conclusione della quarta edizione. Forse è stata pagata anche la sovraesposizione settimanale. Lo show infatti è in palinsesto con un duplice appuntamento, al lunedì e al venerdì.