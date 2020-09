Ascolti tv 18 settembre: vince Tale e Quale, crollo Grande Fratello Vip

Tale e Quale Show di Carlo Conti si è aggiudicato la sfida degli ascolti tv di venerdì 18 settembre 2020. La prima puntata della decima edizione del varietà di Rai Uno è stata seguita da 3.524.000 telespettatori con il 18.90% di share. Lo spettacolo ha battuto il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini anche se in realtà ha registrato il peggior debutto di sempre. Gli scorsi anni Tale e Quale registrava più del 20% di share: la prima puntata del 2019, solo per fare qualche esempio, ha totalizzato il 21.50% mentre quella del 2018 il 23.20%. Crollo per la quinta edizione del reality show Mediaset. Dopo l’esordio tutt’altro che positivo dello scorso lunedì il programma non si è ripreso. La seconda puntata ha appassionato a malapena 2.440.000 e il 14.80%. A penalizzare la trasmissione è forse il duplice appuntamento settimanale che, a quanto pare, resterà invariato fino al prossimo dicembre. È andata decisamente meglio su Twitter, dove il GF Vip è balzato in cima ai trend topic della serata.

Ascolti tv venerdì 18 settembre 2020: il Grande Fratello Vip perde contro Tale e Quale Show

La prima sfida tra Tale e Quale Show e Grande Fratello Vip è stata vinta dal format ideato da Carlo Conti. In una recente intervista il conduttore toscano ha però chiarito che non c’è sfida tra i due programmi televisivi. Il primo è un varietà mentre il secondo un reality e sta dunque al pubblico cosa scegliere il venerdì sera. Intanto, come sottolinea anche Bubino Blog, il Grande Fratello Vip ha registrato con la puntata di ieri un nuovo record negativo. Nella storia della trasmissione non si è mai arrivati a toccare il 14% di share, almeno fino ad oggi. Una situazione non facile, che andrà sicuramente monitorata nei prossimi giorni. Soprattutto perché il cast della quinta edizione sembra molto forte e va sicuramente sfruttato al massimo in attesa di dinamiche inedite e interessanti.

Ascolti tv venerdì 18 settembre 2020: crolla Quarto Grado

Venerdì 18 settembre 2020 è crollato negli ascolti tv pure Quarto Grado. Il programma di Rete 4 con Gianluigi Nuzzi non è andato oltre il 6.22% di share.