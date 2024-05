Nozze Incorvaia-Ciavarro: melassa da Balivo e ‘idee regalo’ trash

Nella puntata andata in onda oggi su Rai 1 de “La Volta Buona”, Caterina Balivo ha ospitato Clizia Incorvaia, prossima alle nozze con il suo fidanzato Paolo Ciavarro. Nel corso dell’intervista, l’influencer, modella e personaggio televisivo ha parlato a lungo del futuro matrimonio. Non sono mancati momenti di grande commozione, in particolare per delle sorprese inaspettate che ha ricevuto da parte della conduttrice. Ha poi seguito un consiglio non richiesto da parte della Balivo. Capiamo meglio cosa è successo nel dettaglio.

Si avvicina sempre più la data delle nozze di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due hanno dovuto spostarla a causa dei problemi di salute di Eleonora Giorgi, madre di lui. Ha coinvolto proprio quest’ultima una delle tante sorprese che Caterina Balivo ha deciso di fare a Clizia durante la sua ospitata a “La Volta Buona”. Incorvaia ha più volte detto di avere con la suocera un rapporto davvero bellissimo. La conduttrice ha quindi deciso di collegarsi in diretta proprio con Eleonora per fare una sorpresa alla sua ospite. Durante il suo intervento l’attrice ha spiegato come anche per lei Clizia sia una persona speciale, tanto da portare la ragazza a commuoversi in maniera evidente.

Non è tuttavia finita qui. Caterina ha deciso di superarsi e fare più di un regalo all’influencer. Quello con Eleonora non è stato l’unico collegamento della giornata. Balivo ha difatti chiamato anche la nonna di Clizia, che lei ha definito come una seconda mamma, ed una sua amica, Serena, con cui non si vede da tempo.

Soprattutto quest’ultima ha portato alle lacrime l’ospite, tanto che ha commentato dicendo:

Dovevo metterlo oggi il waterproof!

Incorvaia ha poi terminato la sua intervista salutando con una poesia, ricevendo l’applauso da parte di tutto lo studio.

Il consiglio trash della Balivo

Poco prima del termine dell’intervista con la sua ospite, Caterina Balivo, essendo giovedì, ha lanciato un collegamento con Luca Sardella e sua figlia Daniela. Per introdurlo ha coinvolto Clizia.

Nello specifico ha detto, rivolgendosi agli invitati al matrimonio:

Visto che al matrimonio ci saranno i regali, tu farai la bomboniera, io consiglio, se non avete idee regalo, un albero che poi crescerà ogni anno e tu ti ricorderai di quel momento.

Consigliando quindi di regalare ciò di cui Luca e Daniela avrebbero parlato poco dopo. Nello specifico si è trattato della Spirea, detta anche Barba di Capra, un particolare alberello dai fiori bianchi e rosa. Peccato che il consiglio non fosse stato richiesto e la cosa sia quindi risultata un po’ fuori contesto.