Non sono una signora chiude, lo sfogo di Alba Parietti

Nella serata di giovedì 27 luglio, Non sono una signora, talent show di Rai 2 condotto da Alba Parietti, si è ufficialmente concluso. Nella quinta e ultima puntata del programma, a trionfare sono stati Gigi e Ross, duo comico nei panni di The Nancies. In un lungo post Instagram, Alba ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questo programma. Ecco le sue parole.

Alba Parietti ringrazia: “Mai lottato così. Felice di averlo fatto”

“Nella mia lunghissima carriera non avevo mai lottato così per un programma. E sono felicissima di averlo fatto” ha esordito nella descrizione della foto che la ritrae insieme al cast di Non sono una signora. Il programma, infatti, è stato più volte rinviato, slittando fino a giugno 2023. Registrato quasi un anno fa e previsto, inizialmente, per il periodo natalizio del 2022, seguirono una serie di rinvii. Venne scartata, ad esempio, l’ipotesi di collocarlo a febbraio, complice la presenza de Il cantante mascherato, troppo simile al programma di Alba Parietti.

Alla fine Non sono una signora è andato in onda, riscuotendo un certo successo. Dopo un elogio al rispetto e alla cooperazione che sono stati parte integrante della riuscita dello show, Alba ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno permesso al programma di esistere, dagli autori ai costumi e al trucco, passando per ballerini e, ovviamente per i concorrenti che si sono messi in gioco in questo nuovo programma. “Possiamo dire che è tutto merito dell’energia che ognuno ha messo dentro questo involucro diventato farfalla” ha continuato la conduttrice.

Ringraziamenti anche per la Rai, che ha permesso di portare alla luce alcuni elementi della realtà relativa alle Drag Queen: “Grazie alla direzione Rai che ci ha alla fine permesso di mostrare che il mondo Drag è un mondo fatto di passione, professionalità e leggerezza. La volgarità abita solo chi la esprime in contesti che richiederebbero invece delicatezza” ha scritto Alba Parietti in chiusura.

Non sono una signora: ci sarà una seconda edizione?

Gli ascolti soddisfacenti potrebbero essere un buon motivo per riconfermare il programma in futuro. In una precedente intervista, Alba Parietti si era detta speranzosa di poter assistere ad un ritorno di questo suo nuovo programma, affermando di aver ricevuto segnali positivi dalla Rai dopo la messa in onda. I presupposti per una seconda edizione sembrerebbero esserci tutti.

Poco prima della finale, inoltre, Cristina D’Avena si era resa protagonista di una gaffe sui social di portata non indifferente. Nel promuovere il featuring con una delle Drag Queen, la cantante aveva pubblicato sulla sua pagina Facebook una serie di foto del programma, compresa quella in cui si vedeva chi avrebbe vinto alzare la coppa. Lo scatto sarebbe poi stato rimosso, ma non è da escludere che l’errore della cantante possa aver rovinato la sorpresa a qualche spettatore.