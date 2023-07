Non sono una signora, D’Avena svela vincitore: che brutta gaffe

Non sono una signora, talent show di Rai 2 condotto da Alba Parietti, si avvia verso la sua conclusione. Registrato quasi un anno fa, il programma trasmetterà l’ultima puntata nella serata di giovedì 27 luglio. Gli spettatori, tuttavia, potrebbero non assistere all’atto finale dello show con il giusto spirito. Il motivo sarebbe da ricercarsi in un goffo gesto compiuto da Cristina D’Avena. Ecco quale.

Gaffe di Cristina D’Avena: ecco cosa ha fatto

Parte integrante del pool investigativo che aiuta la giuria nel capire la vera identità delle Drag Queen partecipanti, Cristina D’Avena ha annunciato l’appuntamento con l’ultima puntata di Non sono una signora attraverso la sua pagina Facebook. Proprio qui, la cantante ha pubblicato una serie di scatti relativi alla registrazione della finale, compreso quello in cui si mostra chi ha vinto alzare la coppa (poi rimosso).

Cristina aveva l’intento anche di promuovere anche il featuring con una delle finaliste, previsto proprio per l’ultima puntata. A giudicare da quanto visibile negli scatti pubblicati dalla cantante, è probabile che la designata possa essere Energy Crisis. Le due sono presenti insieme in una stessa foto e sfoggiano abiti simili, indizi che potrebbero portare alla conclusione appena citata.

Una gaffe, quella di Cristina D’Avena, che probabilmente avrà rovinato l’effetto sorpresa ad alcuni fan di Non sono una signora, rivelando anticipatamente la Drag Queen vincitrice. Per chi invece si è salvato dallo spoiler della cantante, l’appuntamento con l’ultima puntata del talent show di Rai 2 è fissato al 27 luglio in prima serata.

Non sono una signora, rinvii e non solo: ci sarà la seconda edizione?

Non sono una signora, come detto, è stato registrato ormai quasi un anno fa. In una precedente intervista, Alba Parietti aveva spiegato le difficoltà relative alla data di messa in onda del programma. Previsto, inizialmente, per dicembre 2022, seguirono una serie di rinvii. In un primo momento si era pensato che non fosse adatto al periodo natalizio, quindi l’ipotesi di mandarlo in onda a febbraio, spazio prenotato da un programma molto simile: Il cantante mascherato, talent di Milly Carlucci. Si è arrivati al 2023, con la messa in onda iniziata ufficialmente il 29 giugno 2023, per un totale di cinque puntate.

Nella suddetta intervista, Alba Parietti si era detta speranzosa di poter assistere ad un ritorno di Non sono una signora con una seconda edizione: “Ho avuto segnali positivi da parte dell’azienda dopo la messa in onda. Ora se son rose, come si dice, fioriranno. Il programma ha fatto ascolti superiori alla media di rete” aveva spiegato. Non resta che attendere per scoprire se a Viale Mazzini decideranno di puntare nuovamente sul talent show delle Drag Queen.