Non sono una signora: chi ha vinto e la protesta giusta del pubblico

Non sono una signora, giunto all’appuntamento finale, ha decretato il suo vincitore. A spuntarla è stata la coppia di drag queen The Nancies, sotto le cui spoglie si sono celati Gigi e Ross. Nel corso dell’atto finale dello show di Rai Due c’è stata la defezione di Mara Maionchi che per impegni professionali ha lasciato il posto ad Amanda Lear che, in qualità di “esperta del glitter”, ha affiancato Filippo Magnini. L’altro team, come al solito, è stato composto da Cristina D’Avena e Sabrina Salerno. A giudicare le performance le drag Elecktra Bionic, Vanessa Van Cartier e Maruska Starr. Alla conduzione naturalmente Alba Parietti.

Non sono una signora, finale: prima manche

Nella prima manche si sono esibite tutte e 5 le drag finaliste:

She Funk

The Nancies

Ayumi Flambè

Meusa Du Champ

Energy Crisis

L’eliminata è stata Ayumi Flambè, alias Simone Montedoro. Né il team D’Avena-Salerno, né la squadra Magnini-Lear hanno azzeccato il nome dell’attore. Le prime hanno pensato a Roberto Farnesi, i secondi ad Ettore Bassi.

Non sono una signora, finale: seconda manche

Nella seconda sfida si sono fronteggiate The Nancies vs Energy Crisis e Meusa Du Champ vs She Funk. Ad avere la peggio sono state Energy Crisis e Meusa. Sotto il travestimento di Energy si è nascosto Enzo Paolo Turchi (entrambi i team degli ‘esperti del glitter’ l’hanno smascherato), mentre sotto la maschera di Meusa c’era Andrea Lo Cicero (Amanda-Magnini l’hanno scoperto, D’Avena-Salerno hanno sbagliato, facendo il nome di Chef Rubio).

Passa She Funk, finalmente viene eliminata Meusa Du Champ alias Andrea Lo Cicero.

Justice for Guglielmo Scilla.#NonSonoUnaSignora pic.twitter.com/AgRJtWxumC — Cinguetterai  (@Cinguetterai) July 27, 2023

Sui social alcuni utenti hanno mugugnato, affermando che Meusa non meritava la finale. De gustibus!

Non sono una signora, vincitore: la sfida tra She Funk e The Nancies

Finalissima tra She Funk e The Nancies. A trionfare nella prima edizione del programma è stata la coppia The Nancies, interpretata dai comici Gigi e Ross. Medaglia d’argento per She Funk, vale a dire Andreas Muller. Il nome di quest’ultimo non è stato indovinato da nessuno con Magnini-Lear che hanno azzardato Andrea Iannone, D’Avena-Salerno che hanno tentato Vito Coppola. Gigi e Ross, invece, sono stati scovati da Salerno-D’Avena, mentre Lear-Magnini hanno provato, errando, a fare i nomi di Ficarra e Picone.

Barbara De Bortoli è l’inconfondibile voce che doppia gli speech delle drag#NonSonoUnaSignora pic.twitter.com/M2j9gksGc7 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) July 27, 2023

D’ora in poi Gigi e Ross dovranno presentarsi sempre nei panni delle Nancies#NonSonoUnaSignora pic.twitter.com/MNoyyb8swF — Cinguetterai  (@Cinguetterai) July 27, 2023

Protesta rumorosa del pubblico alla Rai: “Che si faccia la 2° edizione”

Lungo tutta la serata, Non sono una signora è stato commentatissimo sulle piattaforme social, finendo in tendenza nei primi posti su Twitter. Tanti i telespettatori che si sono rivolti alla Rai, protestando in modo? Motivo: è stato caldeggiato in modo “rumoroso” di mettere in cantiere la seconda edizione del programma che, numeri alla mano, ha fatto registrare buoni dati di ascolto e un intenso coinvolgimento sul web (fattore non da sottovalutare per la tv di oggi).

E pensare che a un certo punto Non sono una signora sembrava addirittura che potesse essere non trasmesso dalla Rai per non meglio precisati motivi. Qualche malalingua aveva persino fatto circolare l’indiscrezione che lo show era uscito talmente male che i vertici di Viale Mazzini avrebbero preso in considerazione la possibilità di cancellarlo.

Con il senno di poi, tali indiscrezioni si sono rivelate non veritiere e maligne. La trasmissione ha ritmo, è leggiadra e tratta un tema interessante con messaggi importanti, senza ammorbare gli utenti. E quindi sì, si meriterebbe un’altra stagione, magari con un piazzamento favorevole in palinsesto, non nel bel mezzo dell’estate.