Non sono una signora, Amoruso parla dell’ex Manila: sfasamento

Momento di sfasamento a Non sono una signora, lo show di Rai Due registrato mesi fa che ha visto la luce soltanto il 29 giugno. E in una simile situazione il pericolo è quello di non essere sempre al passo coi tempi. E infatti è ciò che è accaduto. L’ex calciatore ed ex protagonista di Temptation Island Lorenzo Amoruso è stato uno dei protagonisti della prima puntata dello show. Dietro alla Drag Queen Gigliola Yard, si nascondeva proprio Amoruso. Quando ha svelato la sua identità, la conduttrice Alba Parietti ha sottolineato che Lorenzo “è legato a una ex Miss Italia, una regina di bellezza, la sua fidanzata”.

Il riferimento è ovviamente stato a Manila Nazzaro: peccato che nelle ultime settimane la love story è evaporata. E in modo tutt’altro che soft. La Nazzaro ha lasciato intendere di non essere stata trattata benissimo da Amoruso, parlando persino di una storia “tossica”. Poche settimane dopo la fine della relazione, la conduttrice è inoltre uscita allo scoperto con il nuovo compagno Stefano Oradei, volto di Ballando con le Stelle. Amoruso non ha preso benissimo la questione, palesando il sospetto che la relazione possa essere iniziata prima che lui rompesse con Manila.

In tutto ciò, ecco che a Non sono una signora è andato in onda il momento in cui Amoruso ha riservato parole al miele per la Nazzaro. Ovvio che il programma sia stato registrato mesi fa. Una parte del pubblico è naturalmente rimasta sfasata e si è proiettata sui social: “Ma cosa succede? Non si erano lasciati”, si è chiesta una utente. A farle eco diversi altri telespettatori. Dall’altro lato c’è chi ha ironizzato sull’accaduto e sullo slittamento di Non sono una signora.

“Di Gigliola rimane tanto, capire le donne non è facile e non ci provo neanche”, ha dichiarato Amoruso quando si è ritrovato nel programma a svelare la propria identità. E ancora: “Però se vuoi andare d’accordo con la tua compagna devi inziare in qualche modo ad assomigliarle. Questa è un’esperienza che mi ha aiutato a capire di più me stesso e quindi anche la mia compagna”. Battuta scontata: se il risultato è una relazione andata per aria, forse era meglio non comprendere.