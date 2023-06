Manila Nazzaro: “Storia con Amoruso tossica, con Oradei invece…”

Manila Nazzaro ha finalmente rotto il silenzio. Sul giornale “Confidenze”, la conduttrice ha parlato della fine del rapporto con Lorenzo Amoruso e delle voci riguardanti una nuova frequentazione con l’ex ballerino di Ballando con le stelle, Stefano Oradei. Manila e Lorenzo si sono lasciati pochi mesi fa dopo cinque anni insieme. Una rottura che l’ex calciatore non avrebbe preso benissimo, tanto da accusare l’ex compagna di aver avuto una relazione con un altro mentre erano ancora insieme. Adesso, la Nazzaro si è confidata raccontando la sua nuova vita dopo quello che per lei è stato un periodo pieno di rivoluzioni.

L’ex Miss Italia sta vivendo un periodo veramente sereno e bello della sua vita, dopo aver preso il coraggio di fare alcuni cambiamenti considerati da lei necessari. “Sono super contenta, sto benissimo e mi sento piena di energia e di entusiasmo. Ho letteralmente rivoluzionato la mia vita e c’è voluto coraggio, perché l’ho fatto senza certezze sul futuro“, ha raccontato. Dopo cinque anni, ha deciso di porre fine ad una storia “sbagliata“, quella con Lorenzo Amoruso. Inizialmente, i dubbi sono stati tanti, ma, anche alla luce delle ultime uscite di lui nei suoi confronti, Manila è sempre più convinta di aver fatto la scelta giusta:

Le cose con Lorenzo non sono andate come pensavo. A poco a poco mi sono resa conto di essere prigioniera di una relazione tossica. E non avrò ripensamenti, perché lui ha detto falsità che hanno messo una pietra tombale sul rapporto.

Ma, non è finita qui. Manila ha anche lasciato RTL 102.5, la radio in cui lavorava ormai da anni. Con grande coraggio, si è rimessa nuovamente in gioco, iniziando ad inviare il suo curriculum per cercare un nuovo lavoro che la poteva soddisfare. I risultati sono poi arrivati, dato che, adesso, l’ex vippona è la conduttrice di Mattina Italiana, un programma radiofonico che va in onda tutti i giorni dalle 10 alle 12 su Rai Radio Tutta Italiano. Inoltre, questo periodo è stato contrassegnato da acciacchi di salute, come un problema al seno e un intervento alla schiena, unito alla ristrutturazione del suo appartamento e un trasloco. Insomma, un vero e proprio sconvolgimento:

Ho imparato a riconoscere le vibrazioni positive e a circondarmene. Così, mi sono buttata: ho chiuso una relazione importante e ho lasciato un lavoro sicuro. Insomma, in tre mesi ho cambiato tutto e l’ho fatto mentre affrontavo un problema al seno, un intervento alla schiena, la ristrutturazione del mio appartamento, un trasloco. E per concludere il rinnovamento, mi sono liberata anche delle extension ai capelli.

Infine, pare che Manila abbia già ritrovato l’amore. Nei giorni scorsi, infatti, si sono diffuse delle voci riguardo una presunta frequentazione con l’ex ballerino di Ballando con le stelle, Stefano Oradei. I due sarebbero stati visti in diversi locali romani insieme ed affiatati. Al giornale “Confidenze”, la Nazzaro ha finalmente parlato di lui, confessando di conoscerlo da anni e definendolo una “persona speciale nella mia vita, un’anima rara per educazione e dolcezza”. Ha anche raccontato che, quando fa i TikTok con le sue amiche, Matilde Brandi spesso bisticcia con il danzatore. Insomma, Manila non si è sbilanciata troppo, ma ha comunque dichiarato di avere voglia di avere affianco un uomo che le regali un amore unico: