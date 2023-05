Manila Nazzaro, eccola col nuovo fidanzato famoso: foto e dettagli

Manila Nazzaro e Stefano Oradei sembrerebbero esser usciti allo scoperto. Dopo le tante voci ed indiscrezioni sul loro conto, arriva il primo scatto insieme. L’occasione sarebbe stata una lezione di danza tenuta nello sporting club Due Ponti di Roma. Presenti all’evento anche le amiche di Manila, ovvero Angela Melillo e Milena Miconi. Entrambe hanno documentato il tutto attraverso i loro profili Instagram.

Gli indizi social di Stefano e Manila

Non coinvolta, nella lezione dell’ex maestro di Ballando con le Stelle, Manila che però si è lasciata fotografare assieme al gruppo e allo stesso Stefano. Poco prima, inoltre, su entrambi i profili erano comparse le immagini di un ristorante affacciato sul mare. Le similitudini riscontrabili nelle foto dell’uno e dell’altro profilo, hanno portato i fan a dedurre che Stefano e Manila si trovassero nello stesso posto.

Nonostante i tanti indizi social, la foto allo sporting club di Roma rappresenta il primo scatto di Manila e Stefano insieme. Nei giorni scorsi, Today aveva riportato come i due fossero già una coppia molto affiatata. Entrambi, inoltre, sarebbero stati avvistati insieme al party di Valeria Marini, organizzato a Roma per il suo compleanno. Infine, Stefano e Manila sarebbero stati visti durante l’inaugurazione di un locale.

Quelle rivelazioni di Amoruso: “Si frequentava già con un’altra persona”

Si tratta di semplici indizi social, nonché di indiscrezioni non confermate. In tanti, però, già ipotizzano che tra i due sia sbocciato l’amore e che rappresentino, di fatto, una coppia. Basti pensare a cosa aveva rivelato l’ex di Manila, Lorenzo Amoruso, durante una diretta Instagram, dove aveva avanzato l’ipotesi che, nella vita della donna, ci fosse già un altro uomo prima ancora della rottura.

Dopo i vari indizi social, seminati sui profili di entrambi, ora arriva la prima foto insieme. Non abbiamo conferme ufficiali dai diretti interessati, ma le testate giornalistiche propendono già per l’ipotesi secondo cui i due farebbero coppia fissa. Lo scatto, riportato nelle stories del profilo Instagram dello sporting club Due Ponti, sembra essere, per molti, elemento di conferma. Si aspettano ulteriori dettagli da Manila e Stefano. Nel frattempo, le indiscrezioni sul loro conto non accennano a placarsi.