Non sono una signora 3° puntata: Ayumi e Meusa, ecco chi sono

Terzo appuntamento di Non sono una signora (Rai Due). Altri cinque personaggi noti si sono calati nei panni di Drag Queen e si sono esibite sul palco cercando di colpire il più possibile la giuria tecnica formata da Elecktra Bionic, Vanessa Van Cartier e Maruska Starr. Come al solito a guidare lo show Alba Parietti, affiancata dai team composti da Mara Maionchi e Filippo Magnini e da Sabrina Salerno e Cristina D’Avena.

Non sono una signora, spunta Costantino Vitagliano

La prima Drag Queen a dover svelare la propria identità è stata Lupita Showbiz. D’Avena e Salerno hanno pensato ad Alex Belli, Magnini e Maionchi a Costantino Vitagliano. E dietro a trucco e parrucco si è celato proprio lo storico tronista di Uomini e Donne.

Non sono una signora, le sfide

Nella seconda manche si sono fronteggiate le Drag Ayumi Flambè e Minnie Blanche. Ad aver avuto la peggio è stata quest’ultima. Salerno-D’Avena hanno puntato sul nome di Giampaolo Gambi, Maionchi-Magnini hanno fatto il nome di Kledi Kadiu. Ad azzeccarci è stato il tandem delle cantanti.

Seconda sfida tra Meusa Du Champ e Saetta Mc Dawn. A spuntarla la prima, fuori Mc Dawn. Magnini e Maionchi hanno proposto il nome di Claudio Marchisio, le due artiste quello di David Gandy. Errore da ambo le parti, dietro il travestimento c’era Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti. Tra i due c’è stato un simpatico siparietto. “Non voglio pensare a cosa penserà la tua fidanzata quando ti vedrà tornare a casa così”, ha chiosato la conduttrice. “Pensa al tuo di fidanzato”, la secca e goliardica replica dell’ex gieffino.

L’ultima manche della terza puntata di Non sono una signora

Ayumi Flambè e Meusa Du Champ si sono sfidati nell’ultima manche. La prima ha guadagnato il pass per la finale. Meusa avrebbe docuto svelare la sua identità (entrambi i team hanno intravisto in Meusa Chef Rubio), ma il ‘coclave’ Magni & Co ha deciso di mandarla lo stesso in finalissima tramite una regola ad hoc pensata dal programma. Detto questo: pochi dubbi che Meusa non sia Chef Rubio, bensì Andrea Lo Cicero. Più difficile invece individuare le reali generalità di Ayumi Flambè anche se è probabile che si tratti di Simone Montedoro.

