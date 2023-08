Non sono una signora 2: drastica scelta Rai, Parietti a mani vuote

Nonostante i buoni ascolti, pare che per Non sono una signora non ci sia futuro in Rai. Potrebbe, però, esserci ancora una speranza.

Poche settimane fa, precisamente il 27 luglio, Non sono una signora, show condotto da Alba Parietti su Rai 2, era giunto a conclusione. Il talent con protagoniste le Drag Queen (interpretate da vip dello spettacolo) aveva visto trionfare il duo comico Gigi e Ross, nei panni di The Nancies, registrando anche buoni ascolti. La domanda, quindi, sorge spontanea: Non sono una signora avrà una seconda edizione?

Non sono una signora 2 ci sarà? L’indiscrezione

Sebbene, in una precedente intervista, Alba Parietti si era detta speranzosa che il talent potesse essere riconfermato, pare non sarà così. Come riportato da Oggi, Non sono una signora non sarebbe compatibile, a livello di format, con la nuova linea editoriale Rai. Per questo motivo, il talent di Alba Parietti non sarà probabilmente rinnovato per una seconda edizione. Non tutto sembra perduto, perché lo show di Rai 2 potrebbe trovare possibilità fuori dalla tv generalista. Rimane da capire se questa indiscrezione possa effettivamente concretizzarsi e se per Non sono una signora sia giunto il tempo di cercare fortuna altrove.

Non sono una signora: il ringraziamento di Parietti e la gaffe di D’Avena

Poco dopo la conclusione del programma, Alba Parietti aveva condiviso un lungo messaggio sui social, attraverso un post che la ritraeva assieme al cast di Non sono una signora. Nel ringraziare tutti i professionisti che avevano reso possibile lo show, la conduttrice si era detta felice di aver lottato per il talent di Rai 2 che, com’è noto, aveva subito diversi rinvii per quanto concerne la messa in onda. Registrato quasi un anno fa, Non sono una signora era inizialmente previsto per il periodo natalizio del 2022. Si pensò poi di collocarlo a febbraio 2023, dove si sarebbe scontrato con Il cantante mascherato per via di alcune similitudini nei programmi. Alla fine si scelse di mandarlo in onda a partire dal 29 giugno.

La conclusione della prima edizione di Non sono una signora era stata anticipata da una gaffe di Cristina D’Avena sui social. Nel pubblicare alcune foto del programma, la cantante aveva postato anche quella in cui si vedeva la Drag Queen vincitrice alzare la coppa. Lo scatto era stato successivamente rimosso, ma non è da escludere che possa aver rovinato la sorpresa a qualche fan.