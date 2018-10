Non dirlo al mio capo 3: le novità sulla terza stagione

Non dirlo al mio capo 3: ci sarà la terza serie?

Si è conclusa la fiction di Rai Uno, Non dirlo al mio capo 2. Anche la seconda stagione ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico. Subito i fan della serie televisiva si sono domandati se ci sarà o meno la terza stagione. Al momento non ci sono state né conferme né smentite. Le uniche notizie arrivano dai protagonisti, che in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni hanno raccontato la loro opinione sul seguito della fiction. Vanessa Incontrada ha dichiarato di essere disponibile a continuare a vestire i panni di Lisa. Lino Guanciale, invece, sembra essere restio ad andare oltre alla seconda stagione delle serie tv che lo vede protagonista. Sarà davvero così? Se ci dovesse essere Non dirlo al mio capo 3 Lino Guanciale non ci sarà?

Non dirlo al mio capo 3: Aurora Ruffino e Lino Guanciale

“Mi sono dato una regola: a meno di casi straordinari, non vado oltre la seconda stagione. Perché ci vuole tanto tempo per girare una serie, mentre è bene poter fare anche cose diverse. Insomma, vediamo” ha dichiarato Lino Guanciale a Tv Sorrisi e Canzoni. L’attore, ormai volto noto della tv, non sembra propenso a continuare a lavorare in Non dirlo al mio capo. Lo rivedremo però da giovedì prossimo ne L’Allieva 2, nei panni del medico legale Claudio Conforti, e presto anche nella seconda stagione de La porta rossa 2. Lino Guanciale non è l’unico attore che rivedremo a breve sul piccolo schermo, Aurora Ruffino, infatti, è nel cast de I Medici 2.

Non dirlo al mio capo 3: senza Lino Guanciale

Non sappiamo se ci sarà la terza stagione. Gli ottimi ascolti, però, fanno ben sperare il pubblico di Rai Uno che vorrebbe rivedere i protagonisti di Non dirlo al mio capo. Se ci sarà la terza serie possiamo ipotizzare che Lino Guanciale non farà parte del cast, come fece per Che Dio ci aiuti. Noi di Gossip e Tv vi terremo aggiornati.