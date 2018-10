Non dirlo al mio capo 3 ci sarà? Le parole di Lino Guanciale a Gossipetv

Ci sarà la terza stagione di Non dirlo al mio capo? Intervista a Lino Guanciale

Dopo l’ottimo successo della seconda stagione sono in molti a chiedersi se ci sarà Non dirlo al mio capo 3. Al momento la Rai e la Lux Vide non si sono espresse sull’argomento ma i fan vogliono saperne di più. E così lo abbiamo chiesto a Lino Guanciale, incontrato alla conferenza stampa de L’Allieva 2. L’attore sembrava quello più restio a tornare ad indossare i panni di Enrico Vinci. Al contrario della collega Vanessa Incontrada, che già mesi fa aveva dato la propria disponibilità a girare nuovi episodi della serie ambientata a Napoli. Ci sarà oppure no una terza stagione? “Giudichiamo prima un eventuale script di una terza stagione e poi vediamo cosa fare, se è il caso di andare avanti”, ha detto Lino a noi di Gossipetv. Ma per Guanciale c’è davvero altro da raccontare o il finale della seconda stagione è stato perfetto?

Lino Guanciale commenta il finale di Non dirlo al mio capo 2

“Da un certo punto di vista il finale di Non dirlo al mio capo 2 è stato perfetto, sì. Ma c’è anche da dire che ci sono alcuni aspetti della serie, quello legal per esempio, che possono andare avanti. Si potrebbero costruire nuovi casi. Bisogna valutare le idee e vedere dove magari si può trarre ancora linfa”, ci ha spiegato Lino Guanciale. Insomma, un addio da parte dell’attore alla fiction Rai non è così definitivo come si pensava qualche settimana fa. Chi vivrà, vedrà…

Di sicuro oggi Lino è uno dei volti più amati e apprezzati del piccolo schermo e la Rai ha intenzione di continuare a lavorare con Guanciale. L’abruzzese è protagonista, solo questa stagione, di ben tre fiction (Non dirlo al mio capo, L’Allieva, La porta rossa) e ha lavorato sul set ininterrottamente, per ben 15 mesi. Tanto che ha espresso la necessità di volersi fermare per fare un lungo viaggio lontano dall’Italia.

Lino Guanciale si prepara a festeggiare i suoi 40 anni

Il prossimo maggio Lino compirà 40 anni, un traguardo importante che festeggerà da single (dopo dieci anni si è mollato con Antonietta Bello) e con un viaggio in Sud America. Guanciale ha sempre sognato visitare la Patagonia e presto ci andrà. “Hai già acquistato i biglietti?”, abbiamo chiesto durante il nostro incontro. “Sì”, ci ha assicurato Lino con un largo sorriso.