Noemi matrimonio, c’era solo Morgan: Emma e Arisa non si sono presentate

Gli invitati al matrimonio di Noemi: chi c’era di famoso

Lo scorso 20 luglio la cantante Noemi ha sposato il compagno storico Gabriele Greco. Al matrimonio c’era solo un personaggio famoso, Morgan, che ha cantato l’Ave Maria nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma, dove è stata celebrata la cerimonia. Perché non c’erano altri cantanti o Vip del mondo dello spettacolo all’evento? In realtà l’invito è arrivato pure ad altre artiste famose quali Fiorella Mannoia, Emma Marrone, Arisa e Paola Turci. Ma queste quattro cantanti hanno declinato l’invito, come svelato dal padre di Noemi, che ha rilasciato un’intervista al settimanale Di Più. “Mia figlia non voleva trasformare le sue nozze in uno spettacolo, in un evento mondano, quindi aveva invitato, oltre ad amici e parenti, solo i cantanti che considera amici e che le vogliono bene. Tra gli invitati famosi c’erano Fiorella Mannoia, Arisa, Emma, Morgan e Paola Turci”, ha detto l’uomo. Ma allora perché nessuno si è presentato ad eccezione dell’ex giurato di X Factor?

Perchè Arisa, Emma e le altre non sono andate al matrimonio di Noemi

“Siamo in estate, il periodo dell’anno in cui ci sono più occasioni di lavoro per i cantanti, così quasi tutti erano impegnati con i concerti. Le nozze inizialmente erano previste il 22 giugno, poi sono state rinviate di un mese per dei ritardi nell’organizzazione e così molto invitati non sono riusciti a venire“, ha spiegato il padre di Noemi. E poi: “Se si fossero sposati il 22 giugno, Arisa ci sarebbe stata e avrebbe cantato l’Ave Maria in chiesa. Poi, in sua assenza, l’Ave Maria è stata cantata da Morgan, che l’ha anche suonata all’organo, insieme con un corista della parrocchia. Mia figlia era felicissima che Morgan fosse presente: è stato lui a credere in lei a X Factor, quindi gli è molto legata e riconoscente”.

Il matrimonio di Noemi: chi è il marito Gabriele Greco

Noemi si è sposata nonostante la convivenza avviata da tempo con Gabriele. La cantante è molto tradizionalista e prima di mettere su famiglia ha voluto convolare a nozze. Ma chi è il marito di Noemi? Greco è un musicista. Attualmente lavora come bassista del gruppo musicale della cantante. La storia tra i due è nata prima della partecipazione di Veronica a X Factor, avvenuta nel 2009. La Scopelliti e Gabriele si sono conosciuti nel 2008, quando Gabriele è stato chiamato a sostituire il bassista ufficiale della band di Veronica (prima di approdare al talent show Noemi ha fatto una lunga gavetta tra piccoli eventi e concorsi).