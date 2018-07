Noemi si è sposata con Gabriele Greco: foto e video del matrimonio

Noemi si è sposata: chi è il marito Gabriele Greco

Noemi si è finalmente sposata! Oggi, venerdì 20 luglio, la cantante è convolata a nozze con il fidanzato storico Gabriele Greco, membro della sua band. L’artista lanciata da X Factor ha condiviso su Instagram uno scatto del suo abito da sposa – firmato Atelier Aimee – e alcuni momenti con il neo marito fuori dalla Chiesa romana dove si è tenuta la funzione religiosa. Il matrimonio è arrivato dopo una lunga storia d’amore: Noemi e Gabriele stanno insieme da ben dieci anni e convivono già da tempo.

Il marito di Noemi: chi è Gabriele Greco

Gabriele Greco, il futuro marito di Noemi, è un musicista. Attualmente lavora come bassista del gruppo musicale della cantante. La storia tra i due è nata prima della partecipazione di Veronica a X Factor, avvenuta nel 2009. La Scopelliti e Gabriele si sono conosciuti nel 2008, quando Gabriele è stato chiamato a sostituire il bassista ufficiale della band di Veronica (prima di approdare al talent show Noemi ha fatto una lunga gavetta tra piccoli eventi e concorsi). A poco a poco tra i due è sbocciato l’amore, anche se i momenti di crisi non sono mancati. Come quelli successivi al successo di X Factor dove Noemi, pur non vincendo, è stata la cantante più seguita di quella edizione.