Nina Moric senza mascherina: foto coi fan nel sabato sera

Fa parlare per il suo rapporto con Fabrizio Corona, per la diatriba con Luigi Favoloso e adesso per i selfie scattati coi fan senza mascherina. Nina Moric sa sempre come far parlare di sé, anche quando non si impegna minimamente: ieri sera, durante un sabato sera passato con gli amici, ha fatto diverse foto con persone che le hanno chiesto di venire immortalati insieme. Peccato che nessuno abbia indossato la mascherina, utile per ridurre il contagio da Coronavirus. Semplice (ma pericolosa) disattenzione? La Moric ha pubblicato tutti gli scatti come storie su Instagram e nemmeno in mezza indossa la mascherina. Ha lasciato la sua casa tenendo fra le mani questa preziosa protezione contro il Covid-19, ma non l’ha usata poi molto. Il governo ha sempre consigliato di igienizzare spesso le mani (fuori casa si può utilizzare uno degli innumerevoli gel disinfettanti) e di indossare la mascherina sia all’interno dei locali sia fuori. E soprattutto quando non si riesce a garantire il metro di distanza.

Nina Moric, foto coi fan senza mascherina: ecco cos’è successo

Nina Moric ha scattato svariate foto coi suoi fan, subito pubblicate sul suo profilo Instagram come stories. Ha abbassato la guardia senza rendersene conto, presa dal divertimento derivato dalla bella serata trascorsa con gli amici? Senza dubbio darà una precisa giustificazione a quello che è successo. Un comportamento che comunque non passerà inosservato, considerato anche l’incremento del numero dei contagiati. Molti personaggi famosi sono ritornati dalla Sardegna manifestando tutti i sintomi da Coronavirus, persino due tentatrici di Temptation Island. Il grado di allerta è sempre molto alto. Basta una leggerezza di troppo per contrarre questo temibile virus, che può portare anche a sintomi molti pesanti in bambini, giovani, adulti e anziani. Ormai non guarda più in faccia nessuno.

Fabrizio Corona e Nina Moric, rapporti tesi

Oltre a far parlare molto le foto di Nina Moric senza mascherina insieme ai fan, ha fatto chiacchierare quello che recentemente ha avuto da ridire sul rapporto fra Fabrizio Corona e il figlio Carlos. Non ci è andata tanto per il sottile, spiegando che il padre tratta il figlio come “merce di scambio” e “una macchina per far soldi”, dopo averlo visto pubblicizzare un locale a Forte dei Marmi. Parole pesanti, che non hanno avuto una replica da parte di Corona.