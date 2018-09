Nina Moric prende in giro tutti: la verità sul tatuaggio dedicato a Corona

Nina Moric con il tatuaggio di Corona aveva fatto il giro del web: “Si trattava di un simpatico scherzo”

Nina Moric è riuscita a prendere in giro proprio tutti. La modella croata ha fatto credere a tutti di essersi tatuata sulla parte bassa della schiena Fabrizio Corona che cade in bici con la frase “viva la libertà”. Tutti hanno appunto pensato che la showgirl avesse deciso di fare un gesto importante per il padre di suo figlio, ma in realtà si trattava solo di uno scherzo. A rivelarlo è la stessa Nina, che attraverso le Stories di Instagram fa sapere che si tratta di un simpatico scherzo. Il tatuaggio in onore di Fabrizio della Moric ha fatto il giro del web. Infatti, questo gesto aveva un po’ spiazzato tutti. Nonostante ci sia un grande affetto tra loro, Nina non avrebbe mai fatto un tatuaggio del genere. Per tale motivo, la modella si dice dispiaciuta del fatto che proprio tutti abbiano ci siano cascati. Uno scherzo che ha proprio portato i fan a credere che la Moric avesse disegnato sul suo corpo la figura di Corona. In questo modo, Nina avrebbe confermato la stima che prova nei confronti di Fabrizio, il quale intanto si è tatuato il suo motto sulla testa.

Nina Moric prende in giro tutti sui social e il pubblico ci casca

“Indipendentemente dall’affetto che ho per lui, in quanto padre di mio figlio, non sarebbe stato da me fare un tatuaggio del genere”, afferma Nina in queste ore. La modella croata annuncia che si trattava di uno scherzo simpatico, “a cui come sempre cascano tutti”. Dopo di che, la Moric rivela di aver fatto un altro tatuaggio, ovvero due ali molto grandi sulla schiena. Il disegno non è ancora stato completato, ma la modella sembra già soddisfatta. Intanto, sembra proprio che il suo rapporto con Corona attualmente sia abbastanza sereno. I due sono riusciti a trovare un punto di incontro proprio per il figlio Carlos.

Nina Moric non si è tatuata davvero la sagoma di Fabrizio Corona sulla bici

Dunque, nessun gesto che spiazza da parte di Nina. Insieme a Corona stanno tentando di dare tutta la serenità possibile al figlio Carlos. Insieme hanno intenzione di formare una famiglia, sebbene non ci sia più l’amore di un tempo. Ma Fabrizio a Verissimo, recentemente, ha rivelato Nina potrebbe ancora essere un po’ innamorata di lui.