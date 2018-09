Nina Moric spiazza: il tatuaggio dedicato a Fabrizio Corona

Nina Moric e il tatuaggio per Fabrizio Corona: la storia di Instagram che fa il giro del web

Nina Moric è tornata a sorprendere i suoi fan di Instagram. Fabrizio Corona è stato ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo e tra le tante dichiarazioni rilasciate, l’uomo ha parlato anche della sua ex moglie. Tra i due è tornato il sereno e lui è convinto che la donna sia ancora un po’ innamorata. In ogni caso, tra la modella croata e l’ex re dei paparazzi c’è solo tanto affetto e rispetto, soprattutto per il bene di loro figlio Carlos. Nelle ultimissime ore, la Moric ha riconfermato la sua stima nei confronti della persona che l’ha resa madre attraverso un gesto a dir poco inaspettato. In questi giorni, sul web non si è fatto altro che parlare del tatuaggio che Corona ha sfoggiato sulla nuca durante l’ospitate a Canale 5.

Fabrizio Corona, il grazie a Nina Moric: il gesto che sorprende

Fabrizio Corona si è tatuato sulla nuca testuali parole: “Viva la libertà!” L’uomo ha infatti voluto incidere sulla sua stessa pelle quello che ormai è divenuto il suo motto di vita. A quanto pare, Nina ha approvato la scelta del suo ex. La donna ha infatti deciso di fare lo stesso tatoo sulla schiena. La croata ha condiviso sui suoi social un video in cui si mostrava dal suo tatuatore mentre incideva sulla pelle le stesse parole scelte da Fabrizio. Oltre a scriversi ‘Viva la libertà’, la Moric ha deciso anche di disegnare la sagoma dell’ex re dei paparazzi in bicicletta.

Nina Moric e Fabrizio Corona affiatatissimi: il gesto di le e il grazie di lui

Nina ha sorpreso Fabrizio e lui ha risposto con tanto di ringraziamenti pubblici. “Invito tutti quanti ad andare sull’Instagram della mia bellissima Nina, mia moglie, ex moglie ma è come se fosse mia moglie, e guardate che tatuaggio ha fatto. Grazie amore mio!” A quanto pare, l’ex coppi aè più unita che mai e ora sembra che niente possa rompere il loro legame.