Nina Moric ‘in Corona’: gita in barca, i due sempre più vicini (video)

Nina Moric ‘in Corona’: tenerezza, battute e la gita in barca. I due sempre più vicini e affiatati (video)

Nina Moric e Fabrizio Corona, che bella sorpresa: la modella croata e l’ex re dei paparazzi hanno deposto l’ascia di guerra per il bene del figlio Carlos. Ma non solo hanno smesso di battagliare. I due infatti stanno facendo molto di più: si stanno concedendo una vacanza in Salento dove tutto profuma di famiglia ritrovata e tenerezza. Così in tantissimi (d’altra parte i fan della coppia sono davvero sterminati) hanno cominciato a cullare il sogno di poter assistere al grande ritorno di fiamma. Ma cosa c’è di vero? I due potrebbero sul serio ritentare una love story? C’è chi scommette e giura di no (l’amico di Fabrizio, Gabriele Parpiglia, giornalista di Chi e noto autore televisivo). Tuttavia i segnali che mandano i diretti interessati continuano a far fantasticare. Nella giornata di ieri ad esempio, una gita in barca…

Corona e la Moric, la battuta non passa inosservata: Nina ‘in corona’…

Nelle scorse ore Fabrizio e Nina, in compagnia del figlio e di un’allegra brigata, hanno trascorso una giornata di relax nel mare del Salento. Una gita in barca raccontata dallo stesso Corona con una serie prolungata di Instagram Stories. E a colpire molti follower è stato l’indugio sull’ex a cui spesso si è abbandonato l’ex re dei paparazzi. Infatti sono state tante le attenzioni per Nina, ripresa ora su un divanetto mentre la ‘barca va’, ora mentre passeggia sulla nave, ora mentre si tuffa in mare. Dal canto suo la croata non ha mancato di diffondere sorrisi ed espressioni affettuose. A metter in ulteriore fibrillazione i fan, un video in cui una donna presente sulla nave, in battuta, chiama Nina ‘in Corona’… Forse il ritorno di fiamma non ci sarà, ma i segnali non chiudono del tutto la porta dell’amore.

Nina e Fabrizio: l’unità ritrovata per il bene di Carlos

Negli ultimi giorni la serenità ritrovata dall’ex coppia è stata certificata più volte sui social. Altro video pubblicato dai due che ha provocato particolare interesse è stato quello in cui Nina è apparsa al collo di Fabrizio. E a proposito di Corona: a lui continuano ad attribuirgli flirt con diverse figure femminili dello spettacolo, seppur non c’è nulla di confermato (e nemmeno di concreto, pare). Ciò che invece è confermato è che Silvia Provvedi, con cui ha chiuso di recente una storia d’amore durata circa tre anni, non ha avuto parole al miele per lui dopo la rottura.